Ο ΓΓ του ΟΗΕ καλεί το Ιράν και το Ισραήλ να σεβαστούν «πλήρως» την εκεχειρία

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε το Ιράν και το Ισραήλ να σεβαστούν «πλήρως» την εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα μήνυμα που ανήρτησε στο Χ.

«Χαιρετίζω την ανακοίνωση από τον πρόεδρο Τραμπ μιας εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν. Καλώ τις δύο χώρες να τη σεβαστούν πλήρως. Οι μάχες πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε, εκφράζοντας την ελπίδα πως αυτή η εκεχειρία μπορεί να «επαναληφθεί για άλλες συρράξεις στην περιοχή», αναφερόμενος κυρίως στη Γάζα.

I very much welcome President Trump’s announcement of a cease-fire between Israel and Iran.

I urge the two countries to respect it fully.

The fighting must stop.

The people of the two countries have already suffered too much.

It is my sincere hope that this ceasefire can…

— António Guterres (@antonioguterres) June 24, 2025