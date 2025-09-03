Ντόναλντ Τραμπ: Ψευδείς ειδήσεις οι φήμες για την υγεία μου

Σταύρος Ιωακείμ

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ: Ψευδείς ειδήσεις οι φήμες για την υγεία μου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε χθες, Τρίτη, φήμες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, οι οποίες είχαν προκαλέσει αναστάτωση για αρκετά 24ωρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τη διάρκεια ερωταπαντήσεων με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, χαρακτήρισε τις φήμες αυτές «ψευδείς ειδήσεις».

«Δεν το είχα δει αυτό», απάντησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, όταν ρωτήθηκε για τις αναρτήσεις που κυκλοφορούσαν στις πλατφόρμες X και Bluesky, και οι οποίες υποστήριζαν ότι η υγεία του είχε επιδεινωθεί ή ακόμη και ότι είχε αποβιώσει, λόγω της πολυήμερης απουσίας του από τη δημόσια σφαίρα.

Ο μεγιστάνας μίλησε για νιοστή φορά περί «ψευδών ειδήσεων», ενώ διαλαλεί συχνά πόσο ατσάλινη είναι η υγεία του.

Τον Νοέμβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε το γηραιότερο πρόσωπο που εξελέγη ποτέ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θύμισε χθες πως παραχώρησε συνεντεύξεις Τύπου στην αρχή της περασμένης εβδομάδας, συμπληρώνοντας πως παρ’ όλ’ αυτά κάποιοι υπέθεσαν επειδή δεν εμφανίστηκε για δυο μέρες ότι «κάτι πάει λάθος μ’ αυτόν». Μολαταύτα, είπε, «ήμουν πολύ ενεργός το σαββατοκύριακο».

Στην πραγματικότητα, αφού προέδρευσε σε μακρά συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου την περασμένη Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν εμφανίστηκε σε καμιά δημόσια εκδήλωση παρά χθες στο Οβάλ Γραφείο. Θεάθηκε πάντως να παίζει γκολφ το σαββατοκύριακο.

Τον Ιούλιο, ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωνε πως ορατά αιματώματα και αποχρωματισμός στο δεξί χέρι του προέδρου οφείλονται «στις συχνές χειραψίες» και στην ασπιρίνη που παίρνει στο πλαίσιο της συνηθισμένης καρδιαγγειακής θεραπείας του. Ανέφερε επίσης ότι έχει χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, διαδεδομένη καλοήθη πάθηση.

Ο γιατρός του προέδρου διαβεβαιώνει πως ο Ντόναλντ Τραμπ χαίρει άκρας υγείας.

Η υγεία των Αμερικανών προέδρων είναι γενικά συνηθισμένο θέμα συζήτησης στις ΗΠΑ, όμως η εκλογή του Τζο Μπάιντεν και του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2020 και του 2024 αντίστοιχα έδωσε νέα διάσταση στο ζήτημα, καθώς κι οι δυο τους ήταν σχεδόν ογδοντάρηδες. Ο κ. Τραμπ άλλωστε κατηγορούσε για καιρό το περιβάλλον του προκατόχου του πως έκρυβε τα προβλήματα υγείας του κ. Μπάιντεν, αναφερόμενος ασταμάτητα στην επιδείνωση των γνωσιακών λειτουργιών του.

Μετά το καταστροφικό γι’ αυτόν ντιμπέιτ του Ιουνίου του 2024, ο δημοκρατικός πρώην αρχηγός του κράτους αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την κούρσα, να μη διεκδικήσει την επανεκλογή του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη σε νοσοκομεία του Έβρου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Νέα μελέτη αποκαλύπτει για ποιες ειδήσεις προτιμούν να ενημερώνονται οι ναρκισσιστές

Παπαθανάσης: Στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Νέας Ιωνίας, ύψους 1.186.11...

Ενίσχυση της Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων: Η νέα εποχή του my1521

Τα chatbots μπορούν να χειραγωγηθούν μέσω κολακείας και κοινωνικής πίεσης

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
04:05 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Η Ρωσία ενισχύει τα στρατεύματά της σε ορισμένες περιοχές – Δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία ενισχύει τα στρατεύματά τ...
03:05 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Μακελειό στο Πακιστάν: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από έκρηξη βόμβας σε πολιτική συγκέντρωση

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το βράδυ της Τρίτης, όταν βομβιστής–καμικάζι ανατιν...
02:50 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Wall Street Journal: Ο Σκοτ Μπέσεντ ξεκινά τις συνεντεύξεις για τον επόμενο πρόεδρο της Fed

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, θα ξεκινήσει την Παρασκευή μια σειρά συνεντεύξεω...
02:35 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Σεργκέι Λαβρόφ: Συνέχιση των συνομιλιών με Ουκρανία, αλλά με όρο την αναγνώριση εδαφικών αλλαγών

Η Μόσχα τονίζει ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα συνεχιστούν, αλλά ξεκαθαρίζει...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix