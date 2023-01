Ντέιβιντ Κρόσμπι: Πέθανε ο θρύλος της ροκ σε ηλικία 81 ετών

Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο Ντέιβιντ Κρόσμπι. Ήταν από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς της ροκ τα χρόνια του 1960 και του 1970, ο οποίος εντάχθηκε στο Rock & Roll Hall of Fame με δυο διαφορετικά συγκροτήματα.

Ο Ντέιβιντ Κρόσμπι υπήρξε ιδρυτικό μέλος δυο συγκροτημάτων που λατρεύτηκαν, των Byrds (κάντρι, φολκ-ροκ) και των Crosby, Stills & Nash, των μετέπειτα Crosby, Stills, Nash & Young, θρύλων της γενιάς του Γούντστοκ.

«Με βαθιά θλίψη έμαθα πως έφυγε ο φίλος μου Ντέιβιντ Κρόσμπι», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Γκρέιαμ Νας, συνεργάτης του επί χρόνια, παρότι οι δυο τους είχαν συχνά σφοδρές μάχες. «Ξέρω πως ο κόσμος τείνει να επικεντρώνεται στο ότι συγκρουόμασταν κατά καιρούς, αλλά αυτό που μέτραγε πάντα περισσότερο για τον Ντέιβιντ και για μένα ήταν η αγνή χαρά της μουσικής που δημιουργούσαμε και η βαθιά φιλία που μοιραστήκαμε», πρόσθεσε ο κ. Νας.

Η σύζυγος του Κρόσμπι γνωστοποίησε τον θάνατό του με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε από το περιοδικό Variety. Δεν διευκρίνισε πότε πέθανε, ούτε την αιτία. Ήταν γνωστό πως αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας για χρόνια.

Ενσάρκωσε το ρητό «sex, drugs and rock ‘n’ roll» της γενιάς του.

Το 2014, το περιοδικό Rolling Stone θα τον χαρακτήριζε «τον πιο απρόοπτο επιζώντα της ροκ». Πέρα από την πολύχρονη τοξικομανία του, εξαιτίας της οποίας θα χρειαζόταν μεταμόσχευση ήπατος, την ταραχώδη ζωή του σημάδεψαν το σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλέτα, ο θάνατος μιας από τις συντρόφους του σε άλλο τροχαίο, οι μάχες του με την ηπατίτιδα, με τον διαβήτη…

Ο Κρόσμπι ήταν πατέρας έξι παιδιών. Ήταν δωρητής σπέρματος για δύο από αυτά, που γέννησε η σύντροφος της τραγουδίστριας της ροκ Μελίσας Έθεριτζ. Άλλο ένα από τα παιδιά του υιοθετήθηκε και δεν γνώρισε τον πραγματικό του πατέρα παρά αφού πάτησε τα τριάντα. Αυτό το παιδί, ο Τζέιμς Ρέιμοντ, θα γινόταν εντέλει συνεργάτης του.

«Θα μου λείψεις φίλε μου», τόνισε αποχαιρετώντας τον Ντέιβιντ Κρόσμπι η Μελίσα Έθεριτζ μέσω Twitter.

I am grieving the loss of my friend and Bailey’s biological father, David. He gave me the gift of family. I will forever be grateful to him, Django, and Jan. His music and legacy will inspire many generations to come. A true treasure. pic.twitter.com/1e0vbvd2SN

— Melissa Etheridge (@metheridge) January 19, 2023