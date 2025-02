Νότια Αφρική: Φοβούνται «έγκλημα μίσους» πίσω από την δολοφονία του πρώτου ιμάμη στον κόσμο που δήλωσε ότι είναι ομοφυλόφιλος

Ένας άνδρας που χαρακτηρίστηκε ως ο πρώτος ιμάμης στον κόσμο που δήλωσε ότι είναι ομοφυλόφιλος, πυροβολήθηκε στη Νότια Αφρική, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, σε ένα έγκλημα μίσους, όπως φοβούνται οι οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων.

Η επαρχιακή αστυνομία του Ανατολικού Ακρωτηρίου ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ερευνά τον θάνατο του Muhsin Hendricks, 58 ετών, στο Bethelsdorp, δηλώνοντας ότι το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία δεν είναι σαφές.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι γύρω στις 10 π.μ. του Σαββάτου, «ο Hendricks και ένας οδηγός βρίσκονταν μέσα σε ένα VW TRoc χρυσού χρώματος στο Haley Place, Extension 24, Bethelsdorp, όταν ένα Hilux διπλοκάμπινο ασημί χρώματος σταμάτησε μπροστά τους και τους εμπόδισε να φύγουν».

«Δύο άγνωστοι ύποπτοι με καλυμμένα πρόσωπα βγήκαν από το όχημα και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του οχήματος. Στη συνέχεια διέφυγαν από τη σκηνή και ο οδηγός παρατήρησε ότι ο Hendricks που καθόταν στο πίσω μέρος του οχήματος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε».

BREAKING:

A video has been released of yesterday’s Islamist terror attack in South Africa in which killed the world’s first openly gay imam.

Muhsin Hendricks ran a mosque in Cape Town intended as a safe haven for gay & marginalised Muslims.

He was murdered in an ambush. pic.twitter.com/obZvM4BzGi

— Visegrád 24 (@visegrad24) February 16, 2025