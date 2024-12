Νορβηγία: Αεροσκάφος βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωση – Σώοι επιβάτες και πλήρωμα

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε πτήση της KLM στη Νορβηγία, το βράδυ του Σαββάτου (28/12) και, ευτυχώς, όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα είναι ασφαλείς, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή ο ολλανδικός αερομεταφορέας.

Η πτήση KL1204 της KLM εκτελούσε το δρομολόγιο από το Όσλο προς το Άμστερνταμ. Ένας εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας είπε στα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης ότι ένας «δυνατός θόρυβος» ακούστηκε στην καμπίνα του αεροπλάνου λίγο μετά την απογείωση.

Ο πιλότος, για προληπτικούς λόγους, οδήγησε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Torp Sandefjord, περίπου 150 χιλιόμετρα νότια του Όσλο. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε, αλλά στη συνέχεια έχασε τον έλεγχο και βγήκε από τον διάδρομο με χαμηλή ταχύτητα, σταματώντας στο γρασίδι.

KLM flight #KL1204 , a Boeing 737-800, veered off the right side of runway 18 after landing at Oslo Torp Sandefjord Airport. The flight had diverted there shortly after takeoff from Oslo Airport (OSL). pic.twitter.com/SKIwHIfMBV

Η νορβηγική αστυνομία, όπως αναφέρουν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος μετέφερε 176 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος και ότι όλοι βγήκαν με ασφάλεια από το αεροσκάφος.

KLM 737-800 veers off the runway after landing at Oslo Torp Sandefjord Airport.

KL1204 reportedly diverted to the airport due to a hydraulics issue.

Emergency services have not received any reports of injuries among the 182 people on board.

📷 @mackjacklar pic.twitter.com/p6XweXyfQ1

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 28, 2024