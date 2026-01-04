Νιγηρία: Τουλάχιστον 26 άνθρωποι πνίγηκαν από ανατροπή σκάφους

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι πνίγηκαν και 14 αγνοούνται στη βορειοανατολική Νιγηρία, μετά την ανατροπή ενός σκάφους σε ποταμό, ανακοίνωσαν σήμερα, Κυριακή, οι υπηρεσίες διάσωσης.
Η λέμβος μετέφερε αγρότες και ψαράδες από την πολιτεία Τζιγκάουα στην πολιτεία Γιόμπε, όταν ανατράπηκε αργά χθες, Σάββατο.
«Μέχρι στιγμής, οι ομάδες διάσωσης έχουν ανασύρει 26 πτώματα» και οι έρευνες συνεχίζονται, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακοτρείο ο Μοχάμεντ Γκότζε, εκτελεστικός διευθυντής της υπηρεσίας διάσωσης της πολιτείας Γιόμπε, προσθέτοντας ότι 13 επιβάτες διασώθηκαν.
Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι 14 άνθρωποι αγνοούνται.
Video: Tragic boat capsizes in Yobe, claims 25 lives
A devastating boat accident in Garin Garbi, Nguru Local Government Area of Yobe State, has claimed at least 25 lives, with 14 survivours rescued, according to Zagazola Makama.
The mishap unfolded on Friday when a passenger… pic.twitter.com/Azxj2vEYce
— Daily Economy (@DailyEconews) January 4, 2026