Νιγηρία: Ευπρόσδεκτη η βοήθεια των ΗΠΑ κατά της τρομοκρατίας αν γίνεται σεβαστή η εδαφική ακεραιότητα της χώρας

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Νιγηρία, σημαία
πηγή: unsplash.com

Η Νιγηρία θα καλωσορίσει την βοήθεια των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση ισλαμιστών ανταρτών αν γίνεται σεβαστή η εδαφική επικράτειά της, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος της προεδρίας της Νιγηρίας, έπειτα από την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης κατά της Δυτικοαφρικανικής χώρας, σχετικά με την αντιμετώπιση των Χριστιανών στο έδαφος της Νιγηρίας.

O Τραμπ δήλωσε χθες ότι ζήτησε από το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο πραγματοποίησης μιας “ταχείας” στρατιωτικής επιχείρησης στη Νιγηρία, αν η πιο πολυπληθή χώρα της Αφρικής αποτύχει στην καταστολή των δολοφονιών των Χριστιανών.

«Καλωσορίζουμε την αμερικανική βοήθεια αν αναγνωρίζει την εδαφική ακεραιότητά μας», δήλωσε ο Ντάνιελ Μπουάλα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

