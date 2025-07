Νετανιάχου: Το συμβολικό δώρο στον Τραμπ για το χτύπημα στο Φορντό – Η «μινιατούρα» ενός βομβαρδιστικού B-2 που θα κοσμεί το γραφείο του

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποίησαν μια ακόμη άτυπη συνάντηση, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, συνεχίζοντας την ιδιαίτερη σχέση που έχουν οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, κατά τη διάρκεια ενός δείπνου που είχαν το βράδυ της Τρίτης, ο Νετανιάχου προσέφερε στον Τραμπ ένα ξεχωριστό συμβολικό δώρο: μια μεζουζά σε σχήμα του αμερικανικού βομβαρδιστικού B-2, ως φόρο τιμής στο αεροσκάφος των ΗΠΑ που έπληξε την ιρανική πυρηνική εγκατάσταση στο Φορντό.

Η χειρονομία αυτή εντάσσεται σε μια σειρά από προσωπικά δώρα με νόημα, που ανταλλάσσουν οι δύο ηγέτες τα τελευταία χρόνια.

When symbolism meets strategy—Netanyahu gifts Trump a mezuzah shaped like a B-2 stealth bomber, crafted from Iranian missile parts. Faith, power, and message all in one. 🇮🇱🇺🇸✡️#Netanyahu #Trump #USIsraelAlliance #FaithAndForcepic.twitter.com/1OxCamGJwo

— Arzoo (@Arzoo036) July 9, 2025