Νετανιάχου σε Ερντογάν: «Κάλμαρε, η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει τελειώσει – Σήμερα υπάρχει ένα ισχυρό κράτος που λέγεται Ισραήλ»

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Σκληρή απάντηση έδωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος υιοθετεί ολοένα και πιο επιθετική ρητορική εναντίον του Ισραήλ στις δημόσιες τοποθετήσεις του.

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό Channel14, ο Νετανιάχου κάλεσε τον Ερντογάν να «καλμάρει» υποστηρίζοντας ότι η στάση της Άγκυρας συνδέεται με την αποδυνάμωση της επιρροής της Τεχεράνης στην περιοχή.

Ο Νετανιάχου απάντησε στα όσα δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος περί Ιερουσαλήμ και Ισραήλ αναφέροντας:

«Αυτά που λέει ο Ερντογάν, ότι θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ και να κυβερνήσει ξανά την Ιερουσαλήμ, δείχνουν ότι έχει ξεχάσει πως τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχουν τελειώσει. Σήμερα υπάρχει εδώ ένα ισχυρό κράτος που λέγεται Ισραήλ. Υπάρχουν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, υπάρχει ο λαός του Ισραήλ και υπάρχει η κυβέρνηση του Ισραήλ. Θα ήταν σοφό να ηρεμήσει».

Πρόσθεσε: «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ύπαρξη μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ασφάλειά μας. Και νομίζω πως έχουμε αποδείξει ότι είμαστε ικανοί για αυτό».