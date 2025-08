Νέο βίντεο-σοκ της Χαμάς: Όμηρος αναγκάζεται να σκάψει τον τάφο του

Στις νεότερες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή, μικρή πρόοδος σημειώνεται στην είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, την ώρα που η Χαμάς διαμηνύει ότι δεν θα παραδώσει τα όπλα, αν δεν ιδρυθεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος. Μάλιστα, τον γύρο του κόσμου κάνει ένα νέο βίντεο που δείχνει έναν αποστεωμένο και αδύναμο Ισραηλινό όμηρο να σκάβει πιθανόν τον τάφο του.

Στο Τελ Αβίβ, οι συγγενείς των ομήρων διαδήλωσαν ξανά, απαιτώντας από την ισραηλινή κυβέρνηση να τερματίσει τον πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακα, καθώς φοβούνται ότι τελειώνουν οι μέρες για όσους ομήρους εξακολουθούν να βρίσκονται εν ζωή.

Στο βίντεο, διάρκειας λίγο παραπάνω από ένα λεπτό, διακρίνεται ο όμηρος, υπερβολικά αδύνατος και εμφανώς εξασθενημένος, να κρατείται μέσα σε ένα τούνελ.

Hamas has released a new, horrifying video showing hostage Evyatar David forced to dig his own grave.

