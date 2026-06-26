Νέο ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο: Τουλάχιστον τρεις νεκροί παρά την κατάπαυση του πυρός

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη ένας τραυματίστηκε σε νέο ισραηλινό πλήγμα με drone στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης. Η επίθεση σημειώθηκε παρά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Το πλήγμα αύξησε σε τουλάχιστον επτά τον αριθμό των νεκρών από την Τρίτη, σε ισραηλινές επιθέσεις που καταγράφονται εν μέσω του νέου κύκλου απευθείας διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ. Οι συνομιλίες διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ και πραγματοποιούνται για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες.

Οι αντιδράσεις Χεζμπολάχ και Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ έκανε λόγο για «απευθείας επίθεση» εναντίον «αμάχων» και κατήγγειλε ότι «για τρίτη φορά» το Ισραήλ προχώρησε «σε κατάφωρη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός. Το κίνημα τόνισε ότι παραμένει «δεσμευμένο έως τώρα» στη συμφωνία.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος κατέχει τμήμα του νοτίου Λιβάνου, ανέφερε ότι στοχοποίησε μέλη της Χεζμπολάχ.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω Telegram, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι στρατιώτες του «αναγνώρισαν πέντε τρομοκράτες της Χεζμπολάχ» που «ήγειραν απειλή» εναντίον τους. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η απειλή «εξαλείφθηκε» με αεροπορικά και χερσαία μέσα.

Το μέτωπο του Λιβάνου και οι συνομιλίες

Οι εχθροπραξίες στο μέτωπο του Λιβάνου ξανάρχισαν στις αρχές Μαρτίου, έπειτα από πυρά της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ σε υποστήριξη του Ιράν, το οποίο αντιμετώπιζε την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση που άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο ισραηλινός στρατός απάντησε με ευρείας κλίμακας αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο και εισέβαλε στον νότο. Το Ισραήλ κατέχει πλέον αυτό που αποκαλεί «ζώνη ασφαλείας», σε βάθος δέκα χιλιομέτρων από τα σύνορα, με στόχο, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, την προστασία των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ.

«Δεν θα αποσύρουμε τις δυνάμεις μας από τον νότιο Λίβανο όσο η Χεζμπολάχ παραμένει απειλή, δεν αφοπλίζεται», επανέλαβε χθες Πέμπτη στον Τύπο ο Νταβίντ Μένσερ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το «μνημόνιο κατανόησης», δηλαδή η καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν που υπογράφηκε στις 17 Ιουνίου, προέβλεπε ρητά τον τερματισμό των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένου του μετώπου του Λιβάνου.

Παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους Αμερικανούς και τους Ιρανούς, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου διεξάγουν απευθείας συνομιλίες υπό αμερικανική αιγίδα. Ο πέμπτος κύκλος των συνομιλιών άρχισε αυτή την εβδομάδα και αναμενόταν να ολοκληρωθεί χθες Πέμπτη στην Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε χθες ότι βλέπει πρόοδο στις συνομιλίες. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP