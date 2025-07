Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με drones σε πόλεις της Ουκρανίας – Δύο νεκροί

Η Ρωσία εξαπέλυσε 597 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και 26 πυραύλους στη διάρκεια επίθεσης που πραγματοποίησε την περασμένη νύκτα εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε μέσω του Telegram ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας Αντρίι Σίμπιχα είχε ανακοινώσει λίγο νωρίτερα πως η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύκτα νέα ομοβροντία μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων με στόχο τις δυτικές περιοχές της χώρας και σκότωσε τουλάχιστον δύο ανθρώπους στην πόλη Τσερνιβτσί, στα σύνορα με τη Ρουμανία.

Σύμφωνα με τον Σίμπιχα, τα περισσότερα ρωσικά πλήγματα δέχθηκαν οι δυτικές ουκρανικές πόλεις Λβιβ, Λουτσκ και Τσερνιβτσί, ενώ επλήγησαν και άλλες ουκρανικές περιφέρειες.

«Η Ρωσία συνεχίζει να κλιμακώνει την τρομοκρατία της, εξαπολύοντας άλλη μια ομοβροντία εκατοντάδων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, προκαλώντας ζημιές σε κατοικημένες περιοχές, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αμάχους», ανέφερε ο Σίμπιχα μέσω του X, επαναλαμβάνοντας την έκκληση για ισχυρότερες κυρώσεις εναντίον της Μόσχας.

🇺🇦 Ukraine hit by massive overnight attack

Lviv, Kharkiv, Lutsk, and Chernivtsi came under fire.

▪️ Lviv was targeted by drones

▪️ Kharkiv hit with aerial bombs

▪️ At least 4 killed in Chernivtsi after a “Shahed” strike

📷 Aftermath of drone strikes on Lviv — in the photo pic.twitter.com/PcCPA63ZmD

— NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2025