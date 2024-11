Νεκρή 73χρονη έπειτα από επίθεση του σκύλου της: Τραυματίες ο σύζυγός της και οι αστυνομικοί που προσπάθησαν να την βοηθήσουν

Μια ηλικιωμένη γυναίκα στη Μασαχουσέτη έχασε τη ζωή της την Δευτέρα το βράδυ όταν κατασπαράχτηκε από τον σκύλο της, ενώ ο σύζυγός της τραυματίστηκε προσπαθώντας να την βοηθήσει.

Η 73χρονη Jeriline Brady-McGinnis έχασε τη ζωή της μέσα στο σπίτι της στην πόλη Ρόξμπερι, σύμφωνα με την αναφορά της αστυνομίας και το WBZ News.

Ο σύζυγός της και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της επίθεσης του σκύλου.

Και οι τέσσερις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά η Brady-McGinnis υπέκυψε στα τραύματά της.

Η φίλη της, Jean McGuire, δήλωσε ότι ο σκύλος «της έσκισε το χέρι», ενώ σημείωσε ότι η Brady-McGinnis ήταν πολύ δεμένη με τα ζώα της. Οι Αρχές ανέφεραν ότι ο σκύλος πυροβολήθηκε και στη συνέχεια θανατώθηκε την Τρίτη.

Οι δύο αστυνομικοί και ο σύζυγος της Brady-McGinnis υπέστησαν τραύματα που δεν απείλησαν τη ζωή τους.

🇺🇸#BREAKING: Elderly woman, 73, mauled to death by her own pit bull in Massachusetts home.

Jeriline Brady-McGinnis was killed by her dog in Roxbury. Her husband and two officers were injured trying to subdue the animal. [WBZ News]#Massachusetts #PitBull #Animal pic.twitter.com/0neJaEBK2A

— Breaking News (@PlanetReportHQ) November 20, 2024