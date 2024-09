Διάσημος επιδημιολόγος και εμπνευστής του lockdown συμμετείχε σε όργια μέσα στην πανδημία – «Έπρεπε να εκτονωθώ» – ΒΙΝΤΕΟ

Την συμμετοχή του σε πάρτι όπου γίνονταν σεξουαλικά όργια και χρήση ναρκωτικών την περίοδο της πανδημίας παραδέχθηκε ο επιδημιολόγος δρ. Τζέι Βάρμα. Πρόκειται για τον «ιθύνοντα νου» που συνέλαβε, σχεδίασε και υλοποίησε το lockdown στη Νέα Υόρκη.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο επιδημιολόγος – χωρίς να γνωρίζει ότι καταγράφεται από κάμερα – παραδέχεται ότι κατά την περίοδο του lockdown στην αμερικανική μητρόπολη παραβίαζε τους κανόνες περί απαγόρευσης συναθροίσεων και συγχρωτισμού συμμετέχοντας σε πριβέ πάρτι. Σε αυτά, όπως φαίνεται να λέει, γινόταν χρήση ναρκωτικών ουσιών και υπήρξαν ερωτικές συνευρέσεις μεταξύ των παρισταμένων, στην κορύφωση του COVID-19 το 2020 και 2021.

Ο ίδιος, περιέγραψε επίσης λεπτομερώς πως συμμετείχε κρυφά σε «αποκλίνουσες σεξουαλικές συγκεντρώσεις» , όπως τις χαρακτήρισε, πως διοργάνωνε σεξουαλικά πάρτι στο σπίτι του και πως νοίκιαζε δωμάτια σε ξενοδοχεία μαζί με φίλους του όπου «γδύνονταν» και έπαιρναν «molly» δηλαδή το MDMA, ευρύτερα γνωστό κι ως «έκσταση».

Μάλιστα, όπως είπε, κάποιες από αυτές τις… συναντήσεις είχαν γίνει και στα υπόγεια κτιρίου τράπεζας στη Γουόλ Στριτ.

Η κρυφή κάμερα ανήκε στην Mug Club Undercover, μια ερευνητική οργάνωση που διευθύνει ο δεξιός σχολιαστής Steven Crowder.

Ο Δρ. Τζέι Βάρμα ήταν από τους υψηλόβαθμους συμβούλους για τον κορονοϊό, του πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάζιο. Εμφανιζόταν καθημερινά σε δημόσιες συζητήσεις και δήλωνε ένθερμος υποστηρικτής των περιορισμών, όπως το κλείσιμο των σχολείων.

Όπως λέει στο βίντεο, ο Βάρμα όχι μόνο δεν τήρησε τις οδηγίες που είχε δώσει στους κατοίκους της πόλης, αλλά έβγαινε από το σπίτι χωρίς να υπάρχει επείγουσα ανάγκη. Διασκέδαζε μάλιστα μέχρι πρωίας κάνοντας χρήση ουσιών και συμμετέχοντας σε σεξουαλικά όργια.

«Έπρεπε να το κάνω κάπως ύπουλα [τα σεξ πάρτι…]», είπε και πρόσθεσε: «Έκανα όλα αυτά τα αποκλίνοντα, σεξουαλικά πράγματα ενώ έβαινα στην τηλεόραση και οι άνθρωποι λένε “δεν φοβάσαι; Δεν ντρέπεσαι;” Και εγώ έλεγα, πραγματικά όχι. Μου αρέσει να είμαι ο εαυτός μου. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσω να κάνω αυτή τη δουλειά, ήταν να έχω βρω κάποιον τρόπο να εκτονώνομαι κάθε τόσο», ομολόγησε.

Μετά τη δημοσιοποίηση της… εξομολόγησής του, σε δήλωσή του στη DailyMail, ο Varma είπε: «Δυστυχώς, στοχοποιήθηκα από έναν πράκτορα μιας ακροδεξιάς οργάνωσης που είναι αποφασισμένη να δυσφημίσει τους αξιωματούχους δημόσιας υγείας και να καταλύσει το σύστημα δημόσιας υγείας στην Αμερική.

Το άτομο αυτό έχει απαξιωθεί σε μεγάλο βαθμό και έχει απαγορευτεί από πολλά μέσα ενημέρωσης για τις ομοφοβικές προσβολές και τα ρατσιστικά παραληρήματά του. Σε αυτές τις ιδιωτικές συνομιλίες που καταγράφηκαν κρυφά, κόπηκαν, κόπηκαν και αφαιρέθηκαν αποσπάσματα … αναφέρθηκα σε γεγονότα που συνέβησαν πριν από τέσσερα χρόνια», δήλωσε.

«Μεταξύ Απριλίου 2020 και Μαΐου 2021, συμμετείχα σε δύο ιδιωτικές συναντήσεις. Αναλαμβάνω την ευθύνη ότι δεν χρησιμοποίησα την καλύτερη δυνατή κρίση εκείνη τη στιγμή. Αντιμετωπίζοντας τη μεγαλύτερη κρίση δημόσιας υγείας εδώ και έναν αιώνα, η ύψιστη προτεραιότητά μας ήταν να σώσουμε ζωές και κάθε απόφαση που πάρθηκε βασιζόταν στην καλύτερη διαθέσιμη επιστήμη για την ασφάλεια των Νεοϋορκέζων», παραδέχτηκε και συνέχισε: «Εμμένω στις προσπάθειές μου να εμβολιαστούν οι Νεοϋορκέζοι κατά της COVID-19 και απορρίπτω τις προσπάθειες επικίνδυνων εξτρεμιστών να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στην ανάγκη και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων».

Υπενθυμίζεται ότι ο δρ. Βάρμα εγκατέλειψε το αξίωμά του στην πολιτεία της Νέας Υόρκης το 2021.

Δείτε το σχετικό βίντεο

BREAKING: Former NYC Covid Czar Held Secret Drug-Fueled Sex Parties During Global Pandemic; Says New Yorkers Would Have Been “Pissed” If They Found Out Because He Was Running Entire Covid Response For City

Dr. Jay Varma, Former Senior Advisor for Public Health, NYC Mayor’s… pic.twitter.com/YrgniDUdFc

— Steven Crowder (@scrowder) September 19, 2024