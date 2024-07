Νάνσι Πελόζι: Στηρίζει την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις – «Είμαι βέβαιη ότι θα μας οδηγήσει στη νίκη»

Την απόλυτη στήριξή της στην Κάμαλα Χάρις εξέφρασε η Νάνσι Πελόζι.

Με ανάρτησή της σε γνωστή ψηφιακή πλατφόρμα, η Πελόζι δήλωσε: «Με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια και απεριόριστο ενθουσιασμό για το μέλλον της χώρας μας υποστηρίζω την υποψηφιότητα της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις για την προεδρία των ΗΠΑ. Η ενθουσιώδης υποστήριξή μου για την Κάμαλα Χάρις είναι επίσημη, προσωπική και πολιτική. Όσον αφορά την πολιτική, μην κάνετε λάθος: Η Κάμαλα Χάρις ως γυναίκα στην πολιτική είναι εξαιρετικά οξυδερκής και έχω πλήρη εμπιστοσύνη ότι θα μας οδηγήσει στη νίκη τον Νοέμβριο».

Δείτε την ανάρτηση της:

With immense pride and limitless optimism for our country’s future, I endorse Vice President Kamala Harris for President of the United States. I have full confidence that she will lead us to victory in November.

— Nancy Pelosi (@TeamPelosi) July 22, 2024