Μυστήριο με αποκεφαλισμένη σορό στις ΗΠΑ – Εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση σε δάσος

Το μυστήριο με μία ακέφαλη σορό που εντοπίστηκε σε δάσος στο Τενεσί των ΗΠΑ προσπαθεί να λύσει η αστυνομία.

Οι αρχές ενημερώθηκαν για το μακάβριο εύρημα όταν μία γυναίκα ανακάλυψε την σορό σε προχωρημένη αποσύνθεση σε δάσος στο Νάσβιλ το πρωί της Παρασκευής, όπως μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο WSMV.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Νάσβιλ, οι αρχές εντόπισαν το κρανίο σε απόσταση περίπου 100 μέτρων και διαπίστωσαν ότι είχε θρυμματιστεί.

«Δεν είναι σαφές σε αυτό το σημείο ποιος είναι αυτό το άτομο και πώς αυτό το άτομο βρέθηκε εκεί», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι το φύλο και η ηλικία του θύματος δεν είναι ακόμη γνωστά.

«Δεδομένης της ζέστης και του δάσους και του τρόπου με τον οποίο βρέθηκε αυτό το άτομο, είναι εξαιρετικά δύσκολο για την ομάδα της σήμανσης να το φωτογραφίσει», ανέφερε ο εκπρόσωπος.