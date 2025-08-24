Premier League: Ο Γκρίλις έκανε τη διαφορά για την Έβερτον – Ισοπαλία στο Λονδίνο για την Νότιγχαμ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Έβερτον, Premier League
πηγή: AP Photo/Jon Super

Με τον Τζακ Γκρίλις να μοιράζει ασίστ, η Έβερτον «άνοιξε λογαριασμό» στην Premier League. επικρατώντας με 2-0 της Μπράιτον, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής. Δεν ανέδειξε νικητή η μάχη στο «Σέλχαρστ Παρκ», ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και στη Νότιγχαμ.

Για δεύτερο συνεχόμενο ματς έμειναν εκτός αποστολής των «γλάρων» οι Τζίμας και Κωστούλας, που προφανώς δεν θεωρούνται ακόμη ότι είναι έτοιμοι για τόσο υψηλό επίπεδο και θα περιμένουν την ευκαιρία τους.

Απόλυτος πρωταγωνιστής των «εφοπλιστών» ήταν το μεγάλο καλοκαιρινό απόκτημα από τη Μάντσεστερ Σίτι, Τζακ Γκρίλις, ο οποίος με δύο ασίστ έδωσε την ευκαιρία στους Εντιαγέ και Γκάρνερ να σκοράρουν.

Το… ιδιαίτερο ματς του Λονδίνου, ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και στη Νότιγχαμ, δεν είχε νικητή με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Το τεταμένο κλίμα που υπήρχε πριν τη σέντρα, λόγω της γνωστής υπόθεσης με την έξοδο των δύο ομάδων στα ευρωπαϊκά Κύπελλα, δεν μεταφέρθηκε στον αγωνιστικό χώρο με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται χωρίς… παρατράγουδα.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League:

  • Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5 (6΄ Πακετά – 15΄ Ζοάο Πέδρο, 23΄ Πέδρο Νέτο, 34΄ Έντσο Φερνάντες, 54΄ Καϊσέδο, 58΄ Τσαλόμπα)
  • Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 0-2 (35′ Τζόνσον, 45’+2 Ραλφίνια)
  • Μπέρνλι-Σάντερλαντ 2-0 (47΄ Κάλεν, 88΄ Άντονι)
  • Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 1-0 (12΄ Ουατάρα)
  • Μπόρνμουθ- Γουλβς 1-0 (4΄ Τάβερνιρ)
  • Άρσεναλ-Λιντς 5-0 (34΄,56΄ Τίμπερ, 45+1΄ Σάκα, 48΄, 90+5΄πεν. Γκιοκέρες)
  • Κρίσταλ Πάλας- Νότιγχαμ 1-1 (37′ Σαρ – 57′ Χάντσον-Οντόι)
  • Έβερτον-Μπράιτον 2-0 (23′ Εντιαγέ, 52′ Γκάρνερ)
  • Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 24/8
  • Νιούκαστλ-Λίβερπουλ 25/8

Βαθμολογία (σε 2 αγ.)

Άρσεναλ 6

Τότεναμ 6

Τσέλσι 4

Νότιγχαμ Φόρεστ 4

Λίβερπουλ 3 -1αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 3

Σάντερλαντ 3

Έβερτον 3

Μπόρνμουθ 3

Μπέρνλι 3

Μπρέντφορντ 3

Λιντς 3

Κρίσταλ Πάλας 2

Φούλαμ 1 -1αγ.

Νιούκαστλ 1 -1αγ.

Άστον Βίλα 1

Μπράιτον 1

Μάντσεστερ Γιουν. 0 -1αγ.

Γουέστ Χαμ 0

Γουλβς 0

