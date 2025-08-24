ΔΟΑΕ: Κανονικά τα επίπεδα ραδιενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για την πυρηνική ενέργεια επιβεβαίωσε σήμερα ότι η ραδιενέργεια κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, σε απόσταση 60 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία, είναι σε κανονικά επίπεδα.

«Η επιτήρηση επιβεβαιώνει κανονικά επίπεδα ραδιενέργειας», ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας σε ανάρτηση στο X.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 95 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν πάνω από δώδεκα και πλέον ρωσικές περιφέρειες σήμερα, 24 Αυγούστου, ημέρα κατά την οποία η Ουκρανία γιορτάζει την επέτειο της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.

Ο πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πυροδοτήθηκε κοντά στον σταθμό ακριβώς μετά τα μεσάνυχτα, προκαλώντας ζημιές σε βοηθητικό μετασχηματιστή και πτώση 50% της παραγωγικής ικανότητας του αντιδραστήρα αριθμός 3.

Στο μεταξύ, η φωτιά που ξέσπασε στο διυλιστήριο στην πόλη Νοβοσαχτίνσκ της Ρωσίας έπειτα από πλήγμα ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) μαίνεται σήμερα για τέταρτη ημέρα, όπως δήλωσε ο ασκών χρέη κυβερνήτη της περιοχής.

Πυρκαγιά ξέσπασε στη Νοβοσαχτίνσκ την Πέμπτη. Το διυλιστήριο εκεί πουλάει καύσιμα κυρίως για εξαγωγή και η ετήσια ικανότητά του φθάνει τα πέντε εκατομμύρια μετρικούς τόνους πετρελαίου ή περίπου 100.000 βαρέλια την ημέρα.

Ο Γιούρι Σλιούσαρ, που ασκεί χρέη κυβερνήτη της περιφέρειας Ροστόφ, δήλωσε πως είχε μία συνάντηση στη Νοβοσαχτίνσκ.

«Η περιοχή της φωτιάς στη μονάδα πετρελαϊκών προϊόντων της Νοβοσαχτίνσκ έχει τώρα μειωθεί», δήλωσε στο Telegram. «Από τις 21 Αυγούστου, οι πυροσβέστες μάχονται να κατασβέσουν πυρκαγιά στη μονάδα πετρελαϊκών προϊόντων… που υπέστη ζημιές έπειτα από εχθρική επίθεση».

Ο ίδιος είπε πως 412 άνθρωποι και 150 είδη εξοπλισμού χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, περιλαμβανομένων πυροσβεστικών τρένων.

