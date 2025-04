Mπλακ άουτ σε Ισπανία και Πορτογαλία: Τρένο έμεινε στην μέση του πουθενά – Σε απόγνωση οι επιβάτες – BINTEO

Τεράστια προβλήματα έχουν προκληθεί σε Ισπανία και Πορτογαλία, έπειτα από το πρωτοφανές μπλακ άουτ που σημειώθηκε σήμερα στην Ιβηρική Χερσόνησο.

Όπως ανακοίνωσε ο ισπανικός διαχειριστής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Red Electrica, «ποτέ στην Ιστορία δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιας έκτασης μπλακ άουτ». Ο επικεφαλής λειτουργιών στον φορέα εκμετάλλευσης δικτύου Εντουάρντο Πριέτο δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στο ισπανικό ηλεκτρικό δίκτυο ενδέχεται να διαρκέσει από έξι έως δέκα ώρες.

Η ισπανική και η πορτογαλική κυβέρνηση συγκάλεσαν έκτακτες συνεδριάσεις των υπουργικών συμβουλίων τους μετά το μπλακάουτ, που επηρέασε για λίγο και ένα μέρος της Γαλλίας, το οποίο συνορεύει με τη βορειοανατολική Ισπανία. Σύμφωνα με το ισπανικό ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena Ser, θα συγκληθεί και το ισπανικό συμβούλιο εθνικής ασφάλειας για τον συντονισμό της αντιμετώπισης της κατάστασης.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media φαίνεται ένα τρένο να έχει ακινητοποιηθεί στη μέση του πουθενά λόγω της ξαφνικής διακοπής στην ηλεκτροδότηση. Οι επιβάτες έχουν κατέβει από τον συρμό και βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.

Passengers on a train in Spain were left stranded in the middle of nowhere due to a power outage.

It will take 6 to 10 hours to restore power in Spain after a nationwide blackout, according to the operator of the power grid. pic.twitter.com/phkgiF6J3Y

