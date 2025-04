Εικόνες χάους σε Ισπανία και Πορτογαλία έπειτα από το μαζικό μπλακ άουτ – Προβλήματα σε τρένα, πτήσεις, κινητά και ίντερνετ

Μια «μαζική» διακοπή ηλεκτροδότησης πλήττει «ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο» και μέρος της Γαλλίας από νωρίς σήμερα το μεσημέρι, παραλύοντας τις δημόσιες συγκοινωνίες σε Ισπανία και Πορτογαλία, εγκλωβίζοντας ανθρώπους μέσα σε τρένα, σε ανελκυστήρες και σε άλλους χώρους, προκαλώντας μεγάλης έκτασης κυκλοφοριακά προβλήματα και καθυστερήσεις αεροπορικών πτήσεων, με τους φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας να πασχίζουν για την αποκατάσταση του δικτύου.

Η ισπανική και η πορτογαλική κυβέρνηση συγκάλεσαν έκτακτες συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου μετά το μπλακάουτ, το οποίο επηρέασε για λίγο και ένα μέρος της Γαλλίας, που συνορεύει με τη βορειοανατολική Ισπανία.

Ο ισπανικός διαχειριστής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Red Electrica ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις εταιρείες ενέργειας για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. «Όλα τα μέσα χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή για την αντιμετώπιση της κατάστασης», τόνισε η Red Electrica. Πρόσθεσε πως ξεκινά σταδιακά η επαναφορά της ηλεκτροδότησης στο βόρειο και το νότιο τμήμα της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media φαίνεται ένα τρένο να έχει ακινητοποιηθεί στη μέση του πουθενά λόγω της ξαφνικής διακοπής στην ηλεκτροδότηση. Οι επιβάτες έχουν κατέβει από τον συρμό και βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.

