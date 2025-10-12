Μεξικό: Στους 37 έφτασαν οι νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές

Enikos Newsroom

διεθνή

Μεξικό: Στους 37 έφτασαν οι νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μεξικό εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών που έπληξαν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα αυτή την εβδομάδα, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές ζημιές. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρέασαν 31 από τις 32 πολιτείες, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια και καταστρέφοντας υποδομές.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, που συνδέονται με ένα τροπικό σύστημα στον Κόλπο του Μεξικού, προκάλεσαν υπερχειλίσεις ποταμών, κατολισθήσεις και καταρρεύσεις γεφυρών και δρόμων, αφήνοντας πίσω τους εικόνες καταστροφής. Οι τέσσερις πολιτείες που δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα είναι η Ιδάλγο, η Πουέμπλα, η Βερακρούς και η Κερέταρο.

Η Ιδάλγο μετρά τον βαρύτερο απολογισμό, καθώς εκεί βρήκαν τον θάνατο 22 άνθρωποι. Άλλοι εννέα έχασαν τη ζωή τους στην Πουέμπλα, πέντε στη Βερακρούς, που βρέχεται από τον Κόλπο του Μεξικού, και ένας στην Κερέταρο. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερα από 35.000 σπίτια με σοβαρές ζημιές, καθώς τα νερά των ποταμών πλημμύρισαν ολόκληρες κοινότητες, αναγκάζοντας χιλιάδες οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Τα προβλήματα είναι εκτεταμένα και στις υποδομές. Κατολισθήσεις προκάλεσαν το κλείσιμο πολλών οδικών αξόνων, ενώ καταγράφονται διακοπές ρεύματος και βλάβες στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Για την αντιμετώπιση της κρίσης, ο στρατός ανέπτυξε περισσότερα από 5.400 μέλη του, μαζί με οχήματα και εξοπλισμό, προκειμένου να συμβάλει στη διανομή βοήθειας και στην αποκατάσταση ζημιών.

Οι μετεωρολόγοι σημειώνουν ότι η χώρα έχει δεχθεί πολύ περισσότερες βροχοπτώσεις από το συνηθισμένο από την αρχή του έτους, με την Πόλη του Μεξικού να καταγράφει ακόμη και ρεκόρ βροχής. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Ισίδρο Κάνο, οι έντονες βροχές οφείλονται στην αλλαγή εποχής και στον σχηματισμό σύννεφων που δημιουργούνται όταν θερμές και υγρές αέριες μάζες από τον Κόλπο του Μεξικού κινούνται προς τα ορεινά. Όπως εξήγησε στο AFP, ένα ψυχρό μέτωπο από τον βορρά συνέβαλε επίσης στην ένταση των φαινομένων σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μήπως η ρουτίνα ομορφιάς σας «μπλοκάρει» τη σεξουαλική ζωή σας – Πώς να το αλλάξετε

Αραίωση μαλλιών στην εμμηνόπαυση: Πώς επηρεάζουν την τριχόπτωση τα οιστρογόνα – Τι μπορείτε να κάνετε

Θεοδωρικάκος: Τους επόμενους μήνες αναμένεται η έναρξη νέων καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου για τις ΜμΕ

Προσλήψεις εργαζομένων με ένα «κλικ» για έκτακτες ανάγκες  – Τι προβλέπει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Το YouTube ξεκινά πρόγραμμα «δεύτερης ευκαιρίας» για δημιουργούς που απαγορεύτηκαν λόγω παραπληροφόρησης

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
04:35 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Δυο νεκροί, τέσσερις τραυματίες σε πλήγματα της Ρωσίας

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική αεροδρομική επιδρομή στην ουκρανική πόλη Κοσταντ...
03:18 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Στην Αίγυπτο μεταβαίνει ο Αντόνιο Γκουτέρες για να παραστεί στην ειρηνευτική συμφωνία

Στην Αίγυπτο μεταβαίνει ο ΓΓ ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για να συμμετάσχει τη Δευτέρα στη Σύνοδο Κο...
02:48 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Έκρηξη σε εργοστάσιο στο Τενεσί: Οι 18 αγνοούμενοι θεωρούνται όλοι νεκροί

Δεκαοκτώ άνθρωποι οι οποίοι είχαν κηρυχτεί αγνοούμενοι μετά την έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικ...
02:40 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Ο Κιρ Στάρμερ στη «σύνοδο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή» τη Δευτέρα στην Αίγυπτο

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα συμμετάσχει αύριο Δευτέρα στην Αίγυπτο στη «σύνοδο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης