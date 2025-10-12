Μεξικό: Στους 37 έφτασαν οι νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μεξικό εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών που έπληξαν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα αυτή την εβδομάδα, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές ζημιές. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρέασαν 31 από τις 32 πολιτείες, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια και καταστρέφοντας υποδομές.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, που συνδέονται με ένα τροπικό σύστημα στον Κόλπο του Μεξικού, προκάλεσαν υπερχειλίσεις ποταμών, κατολισθήσεις και καταρρεύσεις γεφυρών και δρόμων, αφήνοντας πίσω τους εικόνες καταστροφής. Οι τέσσερις πολιτείες που δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα είναι η Ιδάλγο, η Πουέμπλα, η Βερακρούς και η Κερέταρο.

Η Ιδάλγο μετρά τον βαρύτερο απολογισμό, καθώς εκεί βρήκαν τον θάνατο 22 άνθρωποι. Άλλοι εννέα έχασαν τη ζωή τους στην Πουέμπλα, πέντε στη Βερακρούς, που βρέχεται από τον Κόλπο του Μεξικού, και ένας στην Κερέταρο. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερα από 35.000 σπίτια με σοβαρές ζημιές, καθώς τα νερά των ποταμών πλημμύρισαν ολόκληρες κοινότητες, αναγκάζοντας χιλιάδες οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Τα προβλήματα είναι εκτεταμένα και στις υποδομές. Κατολισθήσεις προκάλεσαν το κλείσιμο πολλών οδικών αξόνων, ενώ καταγράφονται διακοπές ρεύματος και βλάβες στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Για την αντιμετώπιση της κρίσης, ο στρατός ανέπτυξε περισσότερα από 5.400 μέλη του, μαζί με οχήματα και εξοπλισμό, προκειμένου να συμβάλει στη διανομή βοήθειας και στην αποκατάσταση ζημιών.

Οι μετεωρολόγοι σημειώνουν ότι η χώρα έχει δεχθεί πολύ περισσότερες βροχοπτώσεις από το συνηθισμένο από την αρχή του έτους, με την Πόλη του Μεξικού να καταγράφει ακόμη και ρεκόρ βροχής. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Ισίδρο Κάνο, οι έντονες βροχές οφείλονται στην αλλαγή εποχής και στον σχηματισμό σύννεφων που δημιουργούνται όταν θερμές και υγρές αέριες μάζες από τον Κόλπο του Μεξικού κινούνται προς τα ορεινά. Όπως εξήγησε στο AFP, ένα ψυχρό μέτωπο από τον βορρά συνέβαλε επίσης στην ένταση των φαινομένων σε μεγάλο μέρος της χώρας.