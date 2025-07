Μεξικό: Γραμματέας δημοτικού συμβουλίου δολοφονείται εν μέσω αγώνα μπάσκετ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο γραμματέας δημοτικού συμβουλίου σε πολιτεία του κεντρικού Μεξικού που σαρώνεται από το αέναο κύμα βίας στη χώρα, τη Γουαναχουάτο, δολοφονήθηκε το Σάββατο (5/7), ενώ παρακολουθούσε ερασιτεχνικό αγώνα μπάσκετ σε δημόσιο χώρο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο Ιγνάσιο Αλεχάντρο Ροάρο ήταν γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου στην Απασέο ελ Γκράντε.

Δολοφονήθηκε από ένοπλους που παρεισέφρησαν σε αθλητικό κέντρο γεμάτο κόσμο, ιδίως οικογένειες με τα παιδιά τους.

A local Mexican government official was shot dead while attending an amateur basketball game after a gunman burst into a sports hall on Saturday, officials said. https://t.co/P4Uqbanefh

— CBS News (@CBSNews) July 6, 2025