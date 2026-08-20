Μεξικό: Δύο ψαράδες βρέθηκαν ζωντανοί μέσα σε φορητό ψυγείο έπειτα από 5 μέρες στον Ειρηνικό – BINTEO

Μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε στα ανοιχτά της πολιτείας Τσιάπας στο Μεξικό, όταν δύο ψαράδες εντοπίστηκαν ζωντανοί έπειτα από 5 ημέρες στη θάλασσα, έχοντας καταφέρει να επιβιώσουν μέσα σε ένα φορητό ψυγείο.

Οι δύο ψαράδες, ηλικίας 53 και 32 ετών, είχαν αναχωρήσει από το αλιευτικό χωριό Παρεδόν της Τσιάπας με το σκάφος Camaronera, όμως την επόμενη ημέρα χάθηκε η επικοινωνία μαζί τους, καθώς το σκάφος τους βυθίστηκε.

Μετά την απώλεια επικοινωνίας, ο αλιευτικός συνεταιρισμός στον οποίο ανήκαν ζήτησε τη συνδρομή των αρχών για τον εντοπισμό τους. Αρχικά, σκάφη επιχείρησαν να ακολουθήσουν την πιθανή διαδρομή των δύο ψαράδων, ενώ στη συνέχεια η επιχείρηση έρευνας διευρύνθηκε με τη συμμετοχή αεροσκάφους και μονάδων του Μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν τελικά να επιπλέουν στον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 130 ναυτικά μίλια, δηλαδή περισσότερα από 240 χιλιόμετρα, από τις ακτές της Τσιάπας. Βρίσκονταν μέσα στο φορητό ψυγείο, το οποίο χρησιμοποίησαν για να παραμείνουν στην επιφάνεια της θάλασσας, ενώ είχαν περάσει πέντε ημέρες χωρίς τροφή και νερό.

Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή πλοίων και αεροσκαφών. Μόλις εντοπίστηκαν, οι άνδρες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια και εξετάστηκαν από το ιατρικό προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού.

Οι δύο ψαράδες υπέφεραν από σοβαρή αφυδάτωση και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη, προτού επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

πηγή: ΕΡΤ, Reuters, New York Post