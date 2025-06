Μέση Ανατολή: Νέα ανταλλαγή πυραυλικών επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ – Τηλεφωνική επικοινωνία των ΥΠΕΞ Τουρκίας-Ρωσίας

Σειρήνες ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ εν μέσω μιας ιρανικής πυραυλικής επίθεσης, όπως μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ, ενώ λίγο νωρίτερα σειρήνες είχαν ηχήσει στο κεντρικό Ισραήλ και στην περιοχή της Ιερουσαλήμ. Είχαν προηγηθεί πλήγματα του Ισραήλ στο Ιράν.

Οι πολίτες στις περιοχές όπου ηχούν οι σειρήνες έχουν οδηγίες να παραμείνουν σε καταφύγια μέχρι νεωτέρας. Πρόκειται για νέο κύμα ανταλλαγής πυρών μεταξύ των δύο χωρών, μετά την ολονύκτια που προηγήθηκε.

Λίγα λεπτά μετά τον συναγερμό διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για χτυπήματα ή τραυματισμούς στην τελευταία επίθεση με τον συγκεκριμένο βαλλιστικό πύραυλο του Ιράν στο Ισραήλ, αναφέρει το Magen David Adom. Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου λέει ότι οι άνθρωποι σε όλη τη χώρα μπορούν να εγκαταλείψουν πλέον τα καταφύγια.

Το Ισραήλ επίσης εκτόξευσε πυραύλους σήμερα εναντίον του Ιράν, χτυπώντας πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, σε συνέχεια των ολονύχτιων επιθέσεων που δέχθηκε στη Χάϊφα, το Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 10 άνθρωποι και να τραυματιστούν 200. Απάντηση σε αυτό το πρωινό πλήγμα του Ισραήλ θεωρείται πως ήταν η εκτόξευση του συγκεκριμένου ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου.

Widespread Israeli Air Force strikes are reported in the Iranian capital Tehran.

Strikes are also reported against Iranian military sites in Shiraz.

The IDF has said its strikes against Iran’s nuclear program and military industries are ongoing. Earlier it warned civilians to… pic.twitter.com/6XF6MEEmhv

