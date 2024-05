Μακρόν: Δεν πρέπει να αποκλειστεί η αποστολή δυτικών χερσαίων δυνάμεων στην Ουκρανία – Τα πράγματα μπορεί να καταρρεύσουν πολύ γρήγορα

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξή του στον Economist επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η αποστολή δυτικών χερσαίων δυνάμεων στην Ουκρανία, εφόσον βεβαίως η ίδια το ζητήσει, επισημαίνοντας πως «δεν θα πρέπει να αποκλείουμε κανένα ενδεχόμενο διότι ο στόχος μας είναι να μην καταφέρει ποτέ η Ρωσία να κερδίσει».

«Δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο διότι έχουμε απέναντί μας κάποιον που δεν αποκλείει τίποτα» δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, συμπληρώνοντας ότι «δείξαμε διστακτικότητα θέτοντας τα όρια της αντίδρασής μας σε κάποιον που δεν έχει δισταγμούς και είναι επιτιθέμενος».

«Πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι και να δώσουμε στην Ουκρανία τα μέσα που χρειάζεται για να αντισταθεί» είπε επίσης ο Μακρόν, επισημαίνοντας εκ παραλλήλου ότι «η αξιοπιστία εξαρτάται επίσης από την ικανότητα αποτροπής, χωρίς να ανακοινώνουμε εκ των προτέρων τι θα κάνουμε και τι δεν θα κάνουμε». Ερωτηθείς ο Γάλλος πρόεδρος αν οι σύμμαχοι θα ευθυγραμμιστούν με τις απόψεις του περί αποστολής χερσαίων δυνάμεων, απάντησε ότι αν η Ρωσία αποφάσιζε να προχωρήσει πιο μακριά τότε αναμφίβολα το ερώτημα θα ετίθετο και ότι γι’ αυτόν τον λόγο επεδίωξε μία στρατηγική αφύπνιση έναντι των ομολόγων του αλλά και έναντι των εθνών της Δύσης. Ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε επίσης ότι από το 2022 και μετά η Ρωσία προσέθεσε και την πυρηνική απειλή στο λεξιλόγιό της.

Η Ρωσία έχει εξελιχθεί σε μία υπερεξοπλισμένη δύναμη που εξακολουθεί να επενδύει μαζικά στον τομέα των εξοπλισμών κάθε τύπου και που δεν έχει τη φήμη χώρας που σέβεται το διεθνές δίκαιο και την εδαφική ακεραιότητα των γειτόνων της ανέφερε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος, υπογραμμίζοντας ότι έχει εξελιχθεί σε μία δύναμη περιφερειακής αποσταθεροποίησης και ότι συνιστά απειλή για την ασφάλεια των Ευρωπαίων.

“Things can fall apart very quickly.” In an exclusive interview with The Economist, Emmanuel Macron issues a dark and prophetic warning to Europe https://t.co/4hWzUTlWpa pic.twitter.com/xCc1OTxnwd

— The Economist (@TheEconomist) May 2, 2024