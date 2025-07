Λος Άντζελες: Νεκρός εργάτης γης μετά τις εφόδους της ICE

Εργάτης γης υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια εφόδου της ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την επιβολή του νόμου ως προς τη μετανάστευση (ICE) κοντά στο Λος Άντζελες, σε αγροκτήματα όπου καλλιεργείται νόμιμα κάνναβη, επιχείρηση κατά την οποία ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή αμερικανική συνδικαλιστική οργάνωση.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την τραγική είδηση ότι εργάτης σε αγρόκτημα πέθανε εξαιτίας των τραυμάτων που υπέστη ως αποτέλεσμα της χθεσινής εφόδου (της αστυνομικής υπηρεσίας) ελέγχου της μετανάστευσης», ανέφερε μέσω X η οργάνωση United Farm Workers.

UPDATE: we tragically can confirm that a farm worker has died of injuries they sustained as a result of yesterday’s immigration enforcement action. https://t.co/Pq3rMmzZJR

— United Farm Workers (@UFWupdates) July 11, 2025