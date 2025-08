Λος Άντζελες: 2 νεκροί και 6 τραυματίες από πυροβολισμούς σε πάρτι φεστιβάλ – Έτρεχαν πανικόβλητοι στους δρόμους να σωθούν

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν σε περιστατικό μαζικού πυροβολισμού που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας κατά τη διάρκεια ενός πάρτι, έπειτα από φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής στο κέντρο του Λος Άντζελες, στις ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λος Άντζελες, η Νόρμα Άιζενμαν, δήλωσε στο Associated Press ότι «οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν περίπου στις 11 το βράδυ της Κυριακής για να διακόψουν ένα “μεγάλο πάρτι”, όταν είδαν ένα άτομο που πιθανόν έφερε όπλο να εισέρχεται σε ένα κτίριο (αποθήκη) της πόλης».

Το συγκεκριμένο άτομο συνελήφθη επί τόπου, πρόσθεσε.

Το πάρτι είχε διαφημιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ανεπίσημο afterparty του φεστιβάλ «Hard Summer», το οποίο διεξήχθη το Σαββατοκύριακο στο Hollywood Park του Ίνγκλγουντ, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.



Περίπου στη 1 π.μ. της Κυριακής, δηλαδή αρκετή ώρα αφότου οι αστυνομικοί είχαν απομακρυνθεί από την περιοχή, η αστυνομία έλαβε αναφορές για πυροβολισμούς και επέστρεψε στο σημείο.

Όπως δήλωσε η Άιζενμαν, «οι αστυνομικοί βρήκαν έναν άνδρα νεκρό και έμαθαν ότι αρκετά άτομα είχαν δεχτεί πυροβολισμούς».

Event organizers of HARD Summer want to be clear that the deadly mass shooting did not take place at HARD Summer, but at an after party shortly following HARD Summer pic.twitter.com/hqgMUwIdkG



Σύμφωνα με την ίδια, «ένας άνδρας πέθανε επί τόπου και μια γυναίκα υπέκυψε αργότερα στο νοσοκομείο», ενώ «έξι άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, σε άγνωστη κατάσταση».

Ένας άνδρας δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό KABC-TV ότι ο 29χρονος γιος του ήταν ένα από τα δύο θύματα που σκοτώθηκαν.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για υπόπτους ή κίνητρα. Οι ερευνητές παρέμειναν για ώρες στο σημείο του εγκλήματος.

Two people were killed & six others were injured after a mass shooting at an illegal party in downtown Los Angeles early on Monday, August 4. The Los Angeles Police Department (LAPD) is investigating it as a… pic.twitter.com/lYpG9CKrqr



Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, καταδίκασε την επίθεση μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Αυτή η παράλογη βία και απώλεια ζωών είναι καταστροφική και όσοι είναι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Δεν θα υπάρξει καμία ανοχή για τη βία σε αυτή την πόλη. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους».

This senseless violence and loss of life is devastating and those who are responsible must be held accountable. There will be no tolerance for violence in this city. My thoughts are with the victims and their families.

I want to thank all first responders. Law enforcement is… https://t.co/MfMalWyUi9

— Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) August 4, 2025