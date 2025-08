Καλιφόρνια: Συναγερμός στις Αρχές λόγω πυρκαγιάς που απειλεί εκατοντάδες κατοικίες – Τουλάχιστον 3 τραυματίες

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές στην Καλιφόρνια, καθώς μια τεράστια πυρκαγιά κατακαίει την περιοχή των κομητειών Σάντα Μπάρμπαρα και Σαν Λουίς Ομπίσπο, απειλώντας εκατοντάδες κατοικίες και έχοντας ήδη τραυματίσει τρία άτομα.

Η πυρκαγιά, γνωστή ως Gifford Fire, έχει κατακάψει πάνω από 260 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε παράκτιες περιοχές των κομητειών Σάντα Μπάρμπαρα και Σαν Λούις Ομπίσπο και παραμένει εκτός ελέγχου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Δασοπροστασίας της Καλιφόρνια.

Over 1,000 firefighters continue to battle a wildfire in California that has scorched nearly 67,000 acres, prompted evacuation orders and caused three injuries, according to officials.

— ABC News (@ABC) August 5, 2025