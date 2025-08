Η Αυστραλία αγοράζει 11 φρεγάτες από την Ιαπωνία έναντι 6 δισ. δολαρίων

Η Αυστραλία θα αποκτήσει 11 φρεγάτες κλάσης Mogami, ναυπηγημένες από τον ιαπωνικό όμιλο Mitsubishi Heavy Industries (MHI), έναντι 6 δισεκατομμυρίων αμερικανικών δολαρίων (5,2 δισεκ. ευρώ), ανακοίνωσε την Τρίτη (5/8) ο Αυστραλός υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μαρλς.

«Πρόκειται σαφώς για τη μεγαλύτερη συμφωνία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας που έχει κλειστεί ποτέ ανάμεσα στην Ιαπωνία και την Αυστραλία», σημείωσε ο κ. Μαρλς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Καμπέρα.

Στο πλαίσιο του μειοδοτικού διαγωνισμού, η MHI ανταγωνιζόταν τον γερμανικό όμιλο ThyssenKrupp Marine Systems. Εταιρείες της Ισπανίας και της Νότιας Κορέας είχαν αποκλειστεί σε προηγούμενα στάδια της διαδικασίας.

The Australian navy will get one of the world’s most hi-tech warships, with Japan’s Mitsubishi Heavy Industries winning a hard-fought contest to build a new fleet of frontline frigates. Find out more: https://t.co/yCKJRrPdNq pic.twitter.com/yPEuJFDJpv

— The Australian (@australian) August 5, 2025