Λονδίνο: Φωτιά σε πολυκατοικία ξύπνησε μνήμες από το Grenfell – Συγκλονιστικές εικόνες από την πύρινη κόλαση

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα σε πολυκατοικία στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, πνίγοντας πολλούς ορόφους στον μαύρο καπνό, ο οποίος σκέπασε για ένα διάστημα τον ουρανό. Περίπου 70 πυροσβέστες έδωσαν μάχη με την πυρκαγιά στο Κάτφορντ, ενώ στο σημείο έσπευσαν επίσης 10 πυροσβεστικά οχήματα.

Η πρώτη κλήση για τη φωτιά έγινε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι τοπική ώρα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου, η οποία είχε ζητήσει από το κοινό να αποφύγει την περιοχή, δήλωσε ότι η φωτιά τέθηκε τελικά υπό έλεγχο γύρω στις 2.30 μμ, τοπική ώρα.

Συγκλονιστικά πλάνα έδειχναν φλόγες να ξεπηδούν από το παράθυρο ενός διαμερίσματος, ενώ ο καπνός φαινόταν σε απόσταση χιλιομέτρων. Οι ντόπιοι έχουν αναρτήσει βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την πυρκαγιά, ενώ το εξωτερικό του κτιρίου φαίνεται να έχει καεί.

Ένας έγραψε: «Διαμερίσματα σε πυρκαγιά στο Catford με ανθρώπους στο κτίριο. Φρικτές σκηνές. Πυροσβεστική σε διάσωση». Η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου δήλωσε στις 2.25 μ.μ. ότι δεν υπήρχαν αναφορές για τραυματισμούς και ότι είχαν θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Στιγμιότυπα έδειχναν πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται στους δρόμους, καθώς τα πυροσβεστικά συνεργεία με εναέριες συσκευές που εθεάθησαν να εργάζονται για την κατάσβεση της φωτιάς.

70 firefighters are tackling a fire in a high rise block of flats in Catford, Southeast London

Two flats on the 9th and 10th floors are currently alight.

It comes on the same day the Grenfell Tower fire inquiry was published, which found “systematic dishonesty” throughout. pic.twitter.com/KGuDt3M5kn

— Muhsin Mahmud (@MuhsinMahmud) September 4, 2024