Γαλλία: Βίαζε εναλλάξ με ακόμη τρία άτομα την αναίσθητη γυναίκα του – Οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες στη δίκη του 71χρονου συνταξιούχου

Ο σύζυγος που νάρκωνε την σύζυγό του, στην Γαλλία, για να βιντεοσκοπήσει τον βιασμό της από αγνώστους, κατέγραψε επίσης τον εαυτό του να παίρνει μέρος με έως και τρεις άλλους άνδρες κάθε φορά σε διεστραμμένα όργια, όπως ακούστηκε σήμερα στη δίκη του 71χρονου Ντομινίκ Πελικό και των 50 συγκατηγορουμένων του.

Ο ίδιος κατηγορείται ότι βιντεοσκόπησε και κατέγραψε με επιμέλεια περισσότερα από 20.000 βίντεο και εικόνες της συζύγου του Ζιζέλ, να κακοποιείται σεξουαλικά από 72 διαφορετικούς άνδρες – 50 από τους οποίους έχουν ταυτοποιηθεί – επί εννέα χρόνια, από το 2011 έως τη σύλληψή του το 2020. Έχοντας βιάσει ο ίδιος αρκετές φορές την σύζυγό του, έπαιζε τον ρόλο του σκηνοθέτη, βιντεοσκοπώντας αγνώστους να κάνουν ότι ήθελαν με την αναίσθητη γυναίκα στην οποία είχε χορηγήσει ισχυρά ηρεμιστικά.

Αλλά ορισμένα από τα πλάνα έδειχναν τον κ. Pelicot να βιάζει εναλλάξ την σύζυγό του με άλλους τρεις άνδρες σε ένα μόνο περιστατικό, όπως αποκαλύφθηκε σήμερα. Τα περιστατικά κακοποίησης μερικές φορές διαρκούσαν έως και έξι ώρες, ειπώθηκε στο δικαστήριο, με την αναίσθητη Ζιζέλ να ακούγεται καθαρά να ροχαλίζει και να αναπνέει βαριά στα σκοτεινά κλιπ.

Η αποκάλυψη έγινε όταν στο δικαστήριο της Αβινιόν ακούστηκε ότι ο Πελικό κατηγόρησε κάποτε την σαστισμένη σύζυγό του για απιστία όταν εκείνη ανακάλυψε ότι είχε προσβληθεί από σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένεια. Όταν η Ζιζέλ Πελικό, σήμερα 72 ετών, είπε στον σύζυγό της ότι χρειαζόταν θεραπεία για μια ανεξήγητη σεξουαλική ασθένεια, εκείνος ισχυρίστηκε ότι εκείνη προφανώς είχε εξωσυζυγικές σχέσεις, την ώρα που εκείνος έκανε ποδήλατο και έπαιζε μπόουλινγκ.

Η Ζιζέλ αγνοούσε τη ζοφερή αλήθεια: ότι το γυναικολογικό της πρόβλημα ήταν αποτέλεσμα των κατά συρροή βιασμών που υφίστατο, αφού ο Πελικό της έριχνε ηρεμιστικά στα βραδινά της γεύματα.

Ο αστυνομικός Jerome Bosse Platiere αποκάλυψε πώς η έρευνα για τη χειρότερη υπόθεση βιασμού στη Γαλλία ξεκίνησε ως μια κλασική έρευνα για ηδονοβλεψία, αλλά άλλαξε κατεύθυνση με την ανακάλυψη σε μια κάρτα SD «μιας φωτογραφίας του γυμνού θύματος με ζαρτιέρα σε μια στάση στην οποία είναι αναίσθητη». Όταν η αστυνομία ερεύνησε το σαλέ των Pelicots στο όμορφο χωριό Mazan της Προβηγκίας, βρήκε περίπου 20.000 φωτογραφίες της συζύγου του Πελικό, που έδειχναν την κακοποίησή της από 72 άγνωστους άνδρες. Ο Pelicot, ο οποίος συχνά σκηνοθετούσε τους βιασμούς, αρχειοθετούσε τις ταινίες του με ετικέτες όπως «Οι βιαστές της», «Κακοποίηση» και «Η τσούλα μου».

Ο αστυνομικός είπε ποια ήταν τα ονόματα όσων ταυτοποιήθηκαν από τις φωτογραφίες, αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες των κακοποιήσεων που υπέστη η Ζιζέλ και περιέγραψε πώς η αστυνομία κατέληξε να εντοπίσει 50 από τους βιαστές. Ωστόσο είπε, άλλοι 22 βιαστές δεν αναγνωρίστηκαν και δεν θα οδηγηθούν ποτέ στη δικαιοσύνη, καθώς η υπόθεση έχει πλέον κλείσει.

Για να βεβαιωθούν οι αστυνομικοί ότι η κυρία Πελικό ήταν αναίσθητη και δεν είχε συναινέσει στο σεξ, όπως ισχυρίζονται πολλοί από τους συλληφθέντες δράστες, οι ερευνητές αναγκάστηκαν να της δείξουν τα ανατριχιαστικά βίντεο.

Ερωτηθείσα σε προδικαστική ακρόαση πώς αντέδρασε όταν έμαθε ότι είχε εξευτελιστεί από τον υποτιθέμενο αξιοσέβαστο οικογενειάρχη με τον οποίο είχε αποκτήσει τρία παιδιά, είπε: «Με αηδιάζει. Αισθάνομαι βρώμικη, βεβηλωμένη, προδομένη. Ήταν ένα τσουνάμι. Με χτύπησε ένα τρένο υψηλής ταχύτητας». Το σοκ της προκάλεσε νευρικό κλονισμό και λέγεται ότι αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει αρκετές φορές.

Αποφασισμένη να ντροπιάσει τους δράστες της και να αναδείξει το έγκλημα του βιασμού υπό την επήρεια ναρκωτικών, η Ζιζέλ Πελικό παραιτήθηκε με θάρρος από το δικαίωμά της να διεξαχθεί η δίκη κεκλεισμένων των θυρών και να παραμείνει ανώνυμη.

Χθες, το δικαστήριο άκουσε ότι ο Pelicot νάρκωσε ακόμη και την κόρη του και τράβηξε φωτογραφίες που την εξέθεταν. Οι ερευνητές φέρονται να έχουν αποκαλύψει έναν ηλεκτρονικό φάκελο με την ένδειξη «Η κόρη μου γυμνή», στον οποίο βρήκαν μια φωτογραφία της Caroline Darian (το όνομα είναι αλλαγμένο), μεσήλικης πλέον μητέρας, να κοιμάται σε ένα κρεβάτι.

Φαινόταν να έχει ντυθεί με κάποια από τα ρούχα της μητέρας της, αλλά ήταν εν μέρει γυμνή. Η φωτογραφία είχε τραβηχτεί στο σπίτι της οικογένειας στο Villiers-sur-Marne, κοντά στο Παρίσι, πριν από το 2013, όταν ο Πελικό και η σύζυγός του συνταξιοδοτήθηκαν και μετακόμισαν στην Προβηγκία.

Καθώς ο δικαστής αναφέρθηκε σε αυτό το περιστατικό, η κυρία Darian (η οποία έκτοτε έχει γράψει απομνημονεύματα με τίτλο I No Longer Call Him Papa – Δεν τον αποκαλώ πλέον μπαμπά) κυριεύτηκε από συγκίνηση και χρειάστηκε να την βοηθήσουν να βγει από την αίθουσα του δικαστηρίου. Αν και ο πατέρας της έχει παραδεχτεί ότι είχε «ανεξέλεγκτες σεξουαλικές παρορμήσεις» και ότι νάρκωσε τη γυναίκα του για να τη βιάσει, η δικηγόρος του, Beatrice Zavarro, λέει ότι θα αρνηθεί ότι βίασε την κόρη του.

Utterly Sickening.

In France, Husband, drugged his wife Gisèle Pélicot for years and would invite dozens of men to rape her. He would film every time. The woman never knew until police caught him for another assault & checked his computer.

pic.twitter.com/1Re4h7p566

— Dr Shama Junejo (@ShamaJunejo) September 3, 2024