Λονδίνο: Φορτηγάκι έπεσε πάνω σε πεζούς – Μία νεκρή και 3 τραυματίες

Μία γυναίκα, ηλικίας περίπου 20 ετών, έχασε την ζωή της όταν χτυπήθηκε από φορτηγάκι, που έπεσε πάνω σε πεζούς στο κεντρικό Λονδίνο.

Το περιστατικό συνέβη σε πεζόδρομο κοντά στο Somerset House, λίγο πριν από το μεσημέρι της Τρίτης (18/3), όπως ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Ένας 26χρονος συνελήφθη ως ύποπτος ότι προκάλεσε θάνατο από απρόσεκτη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Στο σημείο έσπευσαν ένοπλοι αστυνομικοί, μαζί με δύο πυροσβεστικά οχήματα και τρία ασθενοφόρα. Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, πολλοί άλλοι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ένα βαν έπεσε πάνω με μια ομάδα πεζών κοντά στην είσοδο του Somerset House και πολλοί άνθρωποι βρίσκονταν στο έδαφος και λάμβαναν ιατρική φροντίδα από παραϊατρικό προσωπικό.

Αργότερα εθεάθησαν αστυνομικοί να ζητούν πληροφορίες από μαθητές. Οι δρόμοι στην περιοχή έχουν κλείσει ώστε να μπορέσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να ανταποκριθούν στο περιστατικό.

Emergency service responding to a “car accident” on the Strand in central London pic.twitter.com/GKh03Xd0tJ

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε “απειλητική για τη ζωή” κατάσταση, ενώ ο άλλος έχει μόνο ελαφρά τραύματα. Η αστυνομία δήλωσε ότι το περιστατικό, το οποίο συνέβη γύρω στις 11:50 μ.μ. κοντά στην είσοδο του King’s College του Λονδίνου και του Somerset House, δεν σχετίζεται με τρομοκρατία.

Φωτογραφίες που ελήφθησαν στη σκηνή δείχνουν τραυματιοφορείς και τουλάχιστον ένα άτομο στο πάτωμα. Πολλαπλά ασθενοφόρα και περιπολικά βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο.

Ένα γκρι φορτηγάκι με ζημιές στο μπροστινό μέρος και στο καπό βρίσκεται πίσω από αστυνομικό κλοιό. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου είναι επίσης παρούσα και δήλωσε ότι δύο πυροσβεστικά οχήματα και 10 πυροσβέστες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο.

Σε ανακοίνωσή της, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε: “Η αστυνομία βρίσκεται επί τόπου και ασχολείται με μια σύγκρουση κοντά στο The Strand, WC2. Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στις 11:41 την Τρίτη 18 Μαρτίου μετά από σύγκρουση στην οποία ενεπλάκησαν ένα φορτηγάκι και πεζοί.

‘Τρεις πεζοί υπέστησαν τραυματισμούς, ενώ μια γυναίκα γύρω στα είκοσι, δυστυχώς, πέθανε επί τόπου. Δύο πεζοί έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ο ένας έχει τραύματα που ενδεχομένως απειλούν τη ζωή του και ο άλλος έχει ελαφρά τραύματα. Ο οδηγός του φορτηγού, ένας 26χρονος άνδρας, συνελήφθη στον τόπο του ατυχήματος ως ύποπτος για πρόκληση θανάτου από απρόσεκτη οδήγηση και οδήγηση με συγκέντρωση συγκεκριμένου ελεγχόμενου φαρμάκου πάνω από το καθορισμένο όριο.

‘Παραμένει υπό κράτηση. Οι έρευνες συνεχίζονται και η σκηνή του εγκλήματος είναι σε εξέλιξη. Η σύγκρουση αυτή δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια. Περιθάλψαμε τέσσερα άτομα στον τόπο του ατυχήματος. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές μας, ένα άτομο πέθανε. Μεταφέραμε δύο άτομα στο νοσοκομείο και ένα τέταρτο άτομο πήρε εξιτήριο”.

Η Strand είναι προς το παρόν κλειστή για την κυκλοφορία από την οδό Surrey Street προς τα δυτικά μέχρι τη γέφυρα Waterloo. Μια μπλε σκηνή της σήμανσης έχει στηθεί κοντά στο τρακαρισμένο βαν και αστυνομικοί εθεάθησαν με μεγάλους μουσαμάδες στα χέρια.

Οι φοιτητές του πανεπιστημίου έμειναν τρομοκρατημένοι από το ατύχημα. Ο Ali, διδακτορικός φοιτητής στο King’s College του Λονδίνου, έβγαινε από το μάθημα όταν είδε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να συγκεντρώνονται κοντά στον τόπο του δυστυχήματος. Ο 28χρονος είπε ότι αρχικά νόμιζε πως οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονταν εκεί για μια διαμαρτυρία έξω από το πανεπιστήμιο, μέχρι που είδε εργαζόμενους του ΕΚΑΒ να μεταφέρουν φορεία.

