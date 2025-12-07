Λονδίνο: Επίθεση με σπρέι πιπεριού στο Χίθροου – Bίντεο από τη στιγμή της σύλληψης υπόπτου, αναφορές για τραυματίες

Σύνοψη από το

  • Σοβαρό περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής 7/12 στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, με αναφορές για τραυματίες από επίθεση με σπρέι πιπεριού.\n- Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος, ενώ οι αρχές δηλώνουν ότι δεν αντιμετωπίζουν την επίθεση ως τρομοκρατική.\n- Τα τραύματα των θυμάτων δεν είναι απειλητικά για τη ζωή, με το αεροδρόμιο να συμβουλεύει τους επιβάτες για πιθανές διακοπές στην κυκλοφορία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Επίθεση με σπρέι πιπεριού στο Χίθροου

Σοβαρό περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής 7/12 στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπάρχουν τραυματίες από επίθεση με σπρέι πιπεριού που δέχθηκαν από τουλάχιστον ένα άτομο. H αστυνομία δεν αντιμετωπίζει ως τρομοκρατική την επίθεση.

Βίντεο δείχνει ένοπλους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν ένα άτομο με κουκούλα και να το οδηγούν σε αστυνομικό βαν.


Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, άτομα νοσηλεύονται στο αεροδρόμιο, αλλά τα τραύματά τους δεν είναι σοβαρά.  Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου δήλωσε ότι ένα «σημαντικό περιστατικό» δηλώθηκε γύρω στις 8:40 π.μ. (τοπική ώρα).

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου δήλωσε ότι κλήθηκαν «στις 8:14 π.μ. σήμερα «για να βοηθήσουμε τους συναδέλφους της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης σε ένα περιστατικό κοντά στον Τερματικό Σταθμό 3 στο αεροδρόμιο Χίθροου. Οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο».

Το αεροδρόμιο Χίθροου συμβουλεύει τους επιβάτες να διαθέτουν επιπλέον χρόνο όταν ταξιδεύουν προς το αεροδρόμιο και να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία.

Η ανακοίνωση της μητροπολιτικής αστυνομίας

Η αστυνομία βρίσκεται στο αεροδρόμιο Χίθροου, ενώ διερευνούμε τις συνθήκες γύρω από την επίθεση σε αριθμό ατόμων σήμερα το πρωί.  Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στις 08:11 σε ένα πολυώροφο πάρκινγκ στον τερματικό σταθμό 3 μετά από αναφορές για επίθεση σε πολλά άτομα.

Αρκετοί άνθρωποι ψεκάστηκαν με αυτό που πιστεύεται ότι είναι μια μορφή σπρέι πιπεριού από μια ομάδα ανδρών, οι οποίοι στη συνέχεια εγκατέλειψαν το σημείο. Ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν και συνέλαβαν έναν άνδρα ως ύποπτο για επίθεση. Παραμένει υπό κράτηση και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περαιτέρω υπόπτων.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου έσπευσε και τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τα τραύματά τους δεν πιστεύεται ότι είναι απειλητικά για τη ζωή ή ότι δεν είναι απειλητικά για τη ζωή.

Αυτήν τη στιγμή υπάρχει κάποια διακοπή στην κυκλοφορία στην περιοχή και ο τερματικός σταθμός 3 παραμένει ανοιχτός.

Ο διοικητής Πίτερ Στίβενς δήλωσε: «Σε αυτό το στάδιο, πιστεύουμε ότι στο περιστατικό εμπλέκεται μια ομάδα ανθρώπων που γνωρίζονται μεταξύ τους, με έναν καβγά να κλιμακώνεται και να έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων».

«Οι αξιωματικοί μας ανταποκρίθηκαν γρήγορα και θα υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία στο αεροδρόμιο Χίθροου καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού, για να συνεχιστούν οι έρευνες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια όσων βρίσκονται στην περιοχή».

«Δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το περιστατικό ως τρομοκρατία. Κατανοώ τις ανησυχίες του κοινού και θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους βρίσκονται στην περιοχή για τη συνεργασία τους σήμερα το πρωί».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επιστήμονες δημιούργησαν φάρμακο που θα μας επιτρέπει να τρώμε ό,τι θέλουμε χωρίς να παχαίνουμε

Η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη της μακροζωίας

Μητσοτάκης για πληρωμές αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσα χρήματα δικαιούνται, θα τα λάβουν στο ακέραιο – Τι λέει για τις οικοδο...

Έλληνες πολεοδόμοι: Ποιες είναι οι προτεραιότητες για τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό της χώρας

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:52 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Συναγερμός στο αεροδρόμιο Χίθροου για «άγνωστο αέριο»: Ένοπλοι αστυνομικοί στο σημείο – Toυλάχιστον μία σύλληψη

Συναγερμός έχει σημάνει στο αεροδρόμιο Heathrow στο Λονδίνο, με ένοπλους αστυνομικούς να έχουν...
10:37 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Άγρια δολοφονία 14χρονης σε δάσος – Την πυροβολήσαν και της έβαλαν φωτιά

Δύο έφηβοι από τη Φλόριντα κατηγορούνται ότι παρέσυραν μία 14χρονη σε δασώδη περιοχή, όπου την...
04:59 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Τουρκία: Επτά νεκροί και 11 τραυματίες από σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

Τραγωδία με 7 νεκρούς και 11 τραυματίες στην Τουρκία από σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό. To δ...
03:59 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Αλγερία: 14 νεκροί και 34 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο

Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 34 τραυματίστηκαν, κάποιοι σοβαρά, χθες Σάβ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»