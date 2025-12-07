Λονδίνο: Επίθεση με σπρέι πιπεριού στο Χίθροου – Bίντεο από τη στιγμή της σύλληψης υπόπτου, αναφορές για τραυματίες

Σοβαρό περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής 7/12 στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπάρχουν τραυματίες από επίθεση με σπρέι πιπεριού που δέχθηκαν από τουλάχιστον ένα άτομο. H αστυνομία δεν αντιμετωπίζει ως τρομοκρατική την επίθεση.

Βίντεο δείχνει ένοπλους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν ένα άτομο με κουκούλα και να το οδηγούν σε αστυνομικό βαν.



Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, άτομα νοσηλεύονται στο αεροδρόμιο, αλλά τα τραύματά τους δεν είναι σοβαρά. Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου δήλωσε ότι ένα «σημαντικό περιστατικό» δηλώθηκε γύρω στις 8:40 π.μ. (τοπική ώρα).

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου δήλωσε ότι κλήθηκαν «στις 8:14 π.μ. σήμερα «για να βοηθήσουμε τους συναδέλφους της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης σε ένα περιστατικό κοντά στον Τερματικό Σταθμό 3 στο αεροδρόμιο Χίθροου. Οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο».

Το αεροδρόμιο Χίθροου συμβουλεύει τους επιβάτες να διαθέτουν επιπλέον χρόνο όταν ταξιδεύουν προς το αεροδρόμιο και να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία.

Η ανακοίνωση της μητροπολιτικής αστυνομίας

Η αστυνομία βρίσκεται στο αεροδρόμιο Χίθροου, ενώ διερευνούμε τις συνθήκες γύρω από την επίθεση σε αριθμό ατόμων σήμερα το πρωί. Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στις 08:11 σε ένα πολυώροφο πάρκινγκ στον τερματικό σταθμό 3 μετά από αναφορές για επίθεση σε πολλά άτομα.

Αρκετοί άνθρωποι ψεκάστηκαν με αυτό που πιστεύεται ότι είναι μια μορφή σπρέι πιπεριού από μια ομάδα ανδρών, οι οποίοι στη συνέχεια εγκατέλειψαν το σημείο. Ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν και συνέλαβαν έναν άνδρα ως ύποπτο για επίθεση. Παραμένει υπό κράτηση και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περαιτέρω υπόπτων.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου έσπευσε και τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τα τραύματά τους δεν πιστεύεται ότι είναι απειλητικά για τη ζωή ή ότι δεν είναι απειλητικά για τη ζωή.

Αυτήν τη στιγμή υπάρχει κάποια διακοπή στην κυκλοφορία στην περιοχή και ο τερματικός σταθμός 3 παραμένει ανοιχτός.

Ο διοικητής Πίτερ Στίβενς δήλωσε: «Σε αυτό το στάδιο, πιστεύουμε ότι στο περιστατικό εμπλέκεται μια ομάδα ανθρώπων που γνωρίζονται μεταξύ τους, με έναν καβγά να κλιμακώνεται και να έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων».

«Οι αξιωματικοί μας ανταποκρίθηκαν γρήγορα και θα υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία στο αεροδρόμιο Χίθροου καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού, για να συνεχιστούν οι έρευνες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια όσων βρίσκονται στην περιοχή».

«Δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το περιστατικό ως τρομοκρατία. Κατανοώ τις ανησυχίες του κοινού και θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους βρίσκονται στην περιοχή για τη συνεργασία τους σήμερα το πρωί».

My son gassed at London Heathrow pic.twitter.com/sc7U9OeUZ8 — Dr Paula Byrne Author FRSA (@paulajaynebyrne) December 7, 2025