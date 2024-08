Λονδίνο: Αναστάτωση από εκρήξεις κοντά στην Ο2 Arena από γυρίσματα ταινίας – ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου στο Λονδίνο εξαιτίας εκρήξεων και πυρκαγιάς που σημειώθηκαν κοντά στην Ο2 Arena, λόγω γυρισμάτων ταινίας.

Σύμφωνα με την «Daily Mail«, ακούστηκαν «εκρήξεις», ενώ βίντεο δείχνουν μαύρο καπνό να σκεπάζει την περιοχή που βρίσκεται η O2 Arena στο Λονδίνο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκες στο Άιλ οφ Ντογκς, στην άλλη όχθη του Τάμεση, απέναντι από την O2 Arena.

Γρήγορα, ωστόσο, έγινε γνωστό ότι επρόκειτο για γύρισμα ταινίας.

Από την πλευρά της η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για προγραμματισμένο γεγονός από το οποίο δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για το κοινό.

Δείτε βίντεο:

Some sort of huge explosion in East London on the opposite side of the Thames to the O2. Emergency services already there. @LBC @LBCNews pic.twitter.com/6fA8HY9fF2

— Christopher Golds (@chrisgolds) August 31, 2024