Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο «υβριδικός γάμος» με την Μαράια Ριντλσπρίγκερ και το «Nigerian Party»

Τον γάμο της χρονιάς έχει σχεδιάσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη Μαράια Ριντλσπρίγκερ, καθώς οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει στο πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα Costa Navarino στη Μεσσηνία. Οι εορτασμοί που θα κορυφωθούν με τη γαμήλια τελετή αύριο Κυριακή, περιλαμβάνουν μια σειρά από εντυπωσιακά πάρτι, συγκεντρώνοντας φίλους, συγγενείς και διάσημους προσκεκλημένους.

Η έναρξη των εορτασμών έγινε την Παρασκευή το βράδυ με το «All White Party», ένα θεματικό πάρτι στο οποίο όλοι οι παρευρισκόμενοι έπρεπε να είναι ντυμένοι στα λευκά. Σήμερα, Σάββατο, στο ξενοδοχείο θα πραγματοποιηθεί το «Nigerian Party», όπου οι καλεσμένοι θα φορέσουν παραδοσιακές ενδυμασίες της Νιγηρίας, τιμώντας τις ρίζες του Έλληνα σούπερ σταρ.

Ο γάμος του «Greek Freak» και της Μαράια θα είναι μια «υβριδική τελετή», συνδυάζοντας στοιχεία από διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις, καθώς ο Γιάννης είναι ορθόδοξος χριστιανός, ενώ η αγαπημένη του ανήκει στο καθολικό δόγμα. Η γαμήλια τελετή, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, υπόσχεται να είναι εξίσου εντυπωσιακή όσο και οι προγαμιαίες εκδηλώσεις.

Ο Γιάννης και η Μαράια γνωρίστηκαν το 2014, όταν εκείνη ήταν ασκούμενη στο American Basketball League (ABL) και ο «Giannis» ξεκινούσε την καριέρα του στο NBA, στους Μιλγουόκι Μπακς. Από τότε, η σχέση τους εξελίχθηκε σε μια πραγματική ιστορία αγάπης, με το ζευγάρι να αποκτά 3 παιδιά: τον Λίαμ, που γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020, τον Μάβερικ, που γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2021, και την Εύα, που γεννήθηκε το 2023. Ο Γιάννης έχει εκφράσει πολλές φορές τη χαρά που νιώθει για την πατρότητα, ενώ συχνά μοιράζεται συγκινητικές στιγμές από τη ζωή του ως πατέρας.

Η Μαράια δεν είναι μόνο μια αφοσιωμένη σύντροφος και μητέρα, αλλά και μια επιχειρηματίας με το δικό της brand, το «Sincerely, Mariah». Η Μαράια έχει σταθερή παρουσία στους αγώνες του Γιάννη, στηρίζοντάς τον σε κάθε του βήμα και γιορτάζοντας τις επιτυχίες του.

Στις εκδηλώσεις πριν από το μυστήριο, ο Γιάννης έχει στο πλευρό του πολλούς εκλεκτούς καλεσμένους. Μεταξύ αυτών είναι συμπαίκτες του από τον Φιλαθλητικό και τους Μιλγουόκι Μπακς, οι ιδιοκτήτες του αμερικανικού συλλόγου, φίλοι από τα παιδικά του χρόνια και από τη μετέπειτα ζωή του στις ΗΠΑ, αλλά και τα αγαπημένα του αδέρφια. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκονται επίσης μεγάλα ονόματα όπως οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Βασίλης Σπανούλης, Κρις Μίντλετον, Σερένα Γουίλιαμς και Κιλιάν Εμπαπέ, ενώ καλεσμένος είναι και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

REPORT: LeBron James, Serena Williams and Kylian Mbappe are expected to attend Giannis Antetokounmpo’s “secret”wedding in Greece this weekend, per @DrakeBentleyMJS. pic.twitter.com/SDxBwtunkh

— Legion Hoops (@LegionHoops) August 30, 2024