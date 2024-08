Σοκ στη Βρετανία: Νεκροί ένας σεφ 41 ετών και μια 32χρονη μητέρα, έπειτα από επιθέσεις στο καρναβάλι του Νότινγκ Χιλ

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο δύο ανθρώπων σε επιθέσεις που δέχθηκαν κατά τη διάρκεια του διάσημου καρναβαλιού στο Νότινγκ Χιλ στο Λονδίνο, ενός από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, που διεξήχθη το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Τα δύο θύματα, μια μητέρα που πήγε στο καρναβάλι με τη μικρή της κόρη και ένας σεφ που επισκεπτόταν το Ηνωμένο Βασίλειο, νοσηλεύονταν για λίγο λιγότερο από μια εβδομάδα. Η Σερ Μάξιμεν, 32 ετών, μαχαιρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς προσπάθησε να σταματήσει έναν καυγά. Υπέκυψε στα τραύματά της σήμερα πρωί Σαββάτου, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Την Τετάρτη ένας 20χρονος οδηγήθηκε στο δικαστήριο με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, η οποία θα επανεξεταστεί μετά τον θάνατο του θύματος.

Ο Μούσει Ιμνέτου, ένας 41χρονος σεφ από το Ντουμπάι που επισκεφτόταν το Ηνωμένο Βασίλειο και είχε εργαστεί για τους διάσημους σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ και Αλέν Ντουκάς, πέθανε το βράδυ της Παρασκευής. Ο 41χρονος είχε βρεθεί χωρίς αισθήσεις του το βράδυ της Δευτέρας, μετά από τραύμα που δέχθηκε στο κεφάλι μπροστά σε ένα εστιατόριο στο οποίο βρίσκονταν πολλοί συμμετέχοντες στο καρναβάλι.

Ένας 31χρονος κατηγορήθηκε χθες Παρασκευή ως ύποπτος για τον τραυματισμό του και η υπόθεσή του θα επανεξεταστεί επίσης μετά τον θάνατο του Ιμνέτου, ανακοίνωσε η αστυνομία.

