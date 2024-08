Ρωσία: Νέα βομβιστική επίθεση στο Χάρκοβο με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες – Αυξήθηκαν δραματικά οι απώλειες από τη χθεσινή επιδρομή

Σοβαρές απώλειες έχουν προκαλέσει δύο ρωσικές επιθέσεις σε χωριά και πόλεις της περιφέρειας του Χάρκοβο στην Ουκρανία, με αρκετούς νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά.

Σήμερα, μια ρωσική αεροπορική επίθεση με κατευθυνόμενη βόμβα έπληξε το χωριό Cherkaska Lozova, στην περιφέρεια του Χάρκοβο. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο γυναίκες και να τραυματιστούν δέκα άτομα, ανάμεσά τους και δύο παιδιά. Ο κυβερνήτης της περιοχής, Ολέχ Σινιεχούμποφ, δήλωσε στο Telegram σχετικά: «Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους. Η μία ανασύρθηκε από τα ερείπια, ενώ η άλλη πέθανε στο ασθενοφόρο». Ο Σινιεχούμποφ πρόσθεσε ότι η επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε μια κατοικία, ενώ τα τραυματισμένα παιδιά μεταφέρθηκαν αμέσως σε τοπικά νοσοκομεία για τις πρώτες βοήθειες.

📹 Oleksandr Hololobov, head of the Malodanylivka community in #Kharkiv region, posted a video of a Russian attack on the village of #CherkaskaLozova with a FAB-500 bomb on August 31, 2024.

According to him, it was the first time the Russians used such a weapon to attack the… pic.twitter.com/7P07VXQMtB

— Denys from Kharkiv (@GlushkoDenys) August 31, 2024