Ρωσία: Αεροπορική επίθεση με βόμβες στο Χάρκοβο – 14χρονη σκοτώθηκε την ώρα που έπαιζε σε παιδική χαρά

Μια ρωσική τηλεκατευθυνόμενη βόμβα έπληξε πολυκατοικία και παιδική χαρά στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 55, ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Ο Ιχόρ Τερέχοβ, ο δήμαρχος της πόλης, ανέφερε μέσω του Telegram ότι ένα παιδί, 14 ετών σύμφωνα με το Sky News, σκοτώθηκε στην παιδική χαρά. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη 12ώροφη πολυκατοικία η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες μετά τη ρωσική επίθεση.

Kharkiv under attack again. Russian forces launched a brutal strike on the city with UMPB D-30 munitions, killing at least five people, including a child, and injuring 40 others. Rescue operations are ongoing. pic.twitter.com/j2IDVPsFLx



Περίπου 20 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση και ορισμένοι χρειάζονται ακρωτηριασμό, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας, Ολέχ Σινιεχούμποφ. Η μία πλευρά του συγκροτήματος έχει τυλιχθεί από πυκνό μαύρο καπνό και οι τελευταίοι όροφοι φλέγονται. Πολλά από τα αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα απ’ έξω κάηκαν επίσης.

Ο Σινιεχούμποφ δήλωσε ότι τα πλήγματα είχαν εξαπολυθεί από την περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τα σύνορα. «Ας πούμε απερίφραστα ότι υπήρχαν συστήματα καθοδήγησης [στους πυραύλους]. Βγάζουμε ένα συμπέρασμα», δήλωσε, σύμφωνα με το BBC. «Αυτοί οι δρόμοι είναι αποκλειστικά πάρκα με μεγάλες συγκεντρώσεις πολιτών. Αυτό είναι ένα κτίριο κατοικιών. Πρόκειται, και πάλι, για μαζική τρομοκρατία εναντίον του άμαχου πληθυσμού μας».

Dead body lays on the playground, injured child gets help. Because today russia decided to murder them. pic.twitter.com/SpjedR8viy



Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και εθελοντές, για να βγάλουν τους επιζώντες από το κτίριο. Ένοικοι όλων των ηλικιών, πολλοί εξ αυτών αιμόφυρτοι, κάθονταν αποσβολωμένοι στα παγκάκια του δρόμου ενώ το ιατρικό προσωπικό φρόντιζε τα τραύματά τους.

Kharkiv. In the Industrial district, a Russian bomb hits the entrance of a 12-story building. Three people have been reported dead.

One more hit occurred in Nemyshlyansky district. A girl was killed on a playground, three people were wounded. pic.twitter.com/78BZphwGhW

