Ουκρανία: Ο Ζελένσκι απέπεμψε τον διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας – Το F-16 πιθανόν «έπεσε» από φιλικά πυρά

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απέπεμψε σήμερα τον διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας, Μίκολα Όλεστσουκ, μόλις μία ημέρα μετά την ανακοίνωση ότι ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 που είχε παραδοθεί στην Ουκρανία συνετρίβη και ο πιλότος του, Αντισμήναρχος Ολεξίι «Moonfish» Μες, σκοτώθηκε.

«Αποφάσισα να αντικαταστήσω τον διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων (…) Θα είμαι αιώνια ευγνώμων προς όλους τους στρατιωτικούς πιλότους μας», ανέφερε ο ίδιος ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram, μετά τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος.

Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αν και ο Ουκρανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε τους λόγους για την απομάκρυνση του Όλεστσουκ, τόνισε ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η διοίκηση και να προστατευθεί το προσωπικό. Τα καθήκοντα του Όλεστσουκ θα αναλάβει προσωρινά ο αντιπτέραρχος Ανατόλι Κριβόνοζκα.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, μέσω ανάρτησης στο Facebook, επιβεβαίωσε την ταυτότητα του πιλότου, σημειώνοντας ότι ο «Moonfish» είχε σώσει πολλές φορές Ουκρανούς από ρωσικούς πυραύλους, δυστυχώς με κόστος τη ζωή του.

Ο Μες και ο συνάδελφός του, Αντρίι «Juice» Πιλστσίκωφ, σύμφωνα με το Associated Press, είχαν κάνει δημόσια εμφάνιση στις ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2022, προκειμένου να πιέσουν τους νομοθέτες και τα μέσα ενημέρωσης για την αποστολή μαχητικών F-16 στην Ουκρανία. Ο «Juice» σκοτώθηκε σε ατύχημα τον Αύγουστο του 2023.

Today is Ukraine’s Aviation Day. We are working to receive F-16s this year to begin its new chapter.

Sadly, there is also tragic news. Yesterday, a catastrophe in the sky over the Zhytomyr region killed three pilots, including Andriy Pilschikov, callsign “Juice”.

My heart goes… pic.twitter.com/DSahAg3vom

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2023