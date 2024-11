Λιθουανία: Νέο βίντεο από τη στιγμή της συντριβής του αεροπλάνου

Νέο βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας από το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/11) στη Λιθουανία, όταν ένα εμπορικό αεροσκάφος της DHL συνετρίβη σε αυλή σπιτιού κατά την προσέγγισή του στο αεροδρόμιο του Βίλνιους. Από την συντριβή σκοτώθηκε ένα μέλος του πληρώματος και τραυματίστηκαν ακόμη τρεις.

Στα νέα πλάνα φαίνεται το εμπορικό αεροσκάφος να πετάει σε πολύ χαμηλό ύψος και τελικά να καρφώνεται με την μύτη του περίπου στις 05:30 τοπική ώρα. Ακολούθησε τεράστια έκρηξη και δημιουργήθηκε μία τεράστια μπάλα φωτιάς.

Το μέλος του πληρώματος που έχασε τη ζωή του ήταν Ισπανός ενώ οι τρεις τραυματίες ήταν από τη Λιθουανία, τη Γερμανία και την Ισπανία.

New CCTV captures DHL flight QY5960 as it nose dived moments before landing at Vilnius International Airport.

The crew member who died during the crash was a Spanish citizen, the police confirmed to the Elta news agency later on Monday morning. The other three crew members… pic.twitter.com/VhBBX5cEyo

