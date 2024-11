Λιθουανία: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της συντριβής του αεροπλάνου

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Λιθουανία, όταν εμπορικό αεροσκάφος της DHL συνετρίβη σε αυλή σπιτιού κατά την προσέγγισή του στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν τρεις ακόμα που βρίσκονταν στο αεροσκάφος, σύμφωνα με τις Αρχές.

Το Boeing 737-400 εκτελούσε πτήση της εταιρείας SWIFT για λογαριασμό της DHL. Είχε απογειωθεί από τη Λειψία της Γερμανίας πριν από τη συντριβή, η οποία σημειώθηκε περίπου στις 05:30 τοπική ώρα.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων, δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι προηγήθηκε έκρηξη πριν από τη συντριβή.

«Προς το παρόν, δεν έχουμε καμία πληροφορία που να υποδεικνύει έκρηξη», δήλωσε.

Όλοι οι κάτοικοι του σπιτιού όπου συνετρίβη το αεροσκάφος κατάφεραν να επιβιώσουν, ενώ η αστυνομία ανέφερε ότι 12 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την κατοικία.

Οι υπηρεσίες διάσωσης ανέφεραν πως το αεροσκάφος χτύπησε στο έδαφος και σύρθηκε τουλάχιστον 100 μέτρα πριν συγκρουστεί με το κτίριο.

Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και λίγες ώρες μετά τη συντριβή, γύρω στις 08:30 τοπική ώρα, περίπου 1,3 χιλιόμετρα βόρεια του διαδρόμου προσγείωσης του αεροδρομίου.

Η αιτία της συντριβής βρίσκεται υπό διερεύνηση, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων.

