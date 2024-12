Λίμνη – φάντασμα επανεμφανίστηκε έπειτα από 130 χρόνια

Η λίμνη Τουλάρε, γνωστή και ως η λίμνη «φάντασμα» της Καλιφόρνιας, έκανε την εμφάνισή της ξανά, καταλαμβάνοντας 94.000 στρέμματα γεωργικής γης στην Κοιλάδα Σαν Χοακίν.

Έπειτα από περισσότερα από 130 χρόνια απουσίας, η ιστορική λίμνη κάνει μια εντυπωσιακή επανεμφάνιση, αναζωογονώντας το οικοσύστημα, αλλά προκαλώντας παράλληλα ανησυχίες στην τοπική κοινότητα.

Η λίμνη Τουλάρε, κάποτε ο μεγαλύτερος φυσικός ταμιευτήρας γλυκού νερού δυτικά του ποταμού Μισισιπή, εκτεινόταν σε μήκος 160 χιλιομέτρων και πλάτος 48 χιλιομέτρων. Για αιώνες, όπως σημειώνει η New York Post, αποτέλεσε ζωτικό σημείο για την τοπική χλωρίδα, πανίδα και τους αυτόχθονες κατοίκους, όπως τη φυλή Tachi Yokut, που την αποκαλούσαν «Πα’άσι» (Pa’ashi). Η σημασία της για τον πολιτισμό και την επιβίωσή τους ήταν ανεκτίμητη.

California’s ghost lake, Tulare Lake, is now nearly the size of Lake Tahoe as it reaches peak size.

At its widest point the lake is over 20 miles across. pic.twitter.com/mS1cr3cZly

— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) June 1, 2023