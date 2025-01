Λίαμ Πέιν: Επιβεβαιώθηκε η αιτία θανάτου του τραγουδιστή

Επιβεβαιώθηκε η αιτία θανάτου του Λίαμ Πέιν, μετά την πτώση του σταρ των One Direction από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες, στην Αργεντινή. Η αιτία θανάτου του ότι είναι «πολυτραυματισμός», σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ιατρική αιτία θανάτου του επιβεβαιώθηκε από τον δρ Ρομπέρτο Βίκτορ Κοέν ως «πολυτραυματισμός», αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.

🚨The 2nd autopsy conducted in the UK has been confirmed. Dr. Roberto Victor Cohen and Crispin Butler confirmed that Liam’s cause of death was “polytrauma,” with no further details provided yet

❓Maybe its worth mentioning Braian Paiz also “confirmed” this back on Nov 24❓ pic.twitter.com/uaY3zXmFy9

