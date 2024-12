Λίαμ Πέιν: Κατηγορίες σε βάρος 5 ατόμων για τον θάνατό του – Υπό κράτηση οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου για «προμήθεια ναρκωτικών»

Δικαστής στην Αργεντινή υποστήριξε ότι ο μάνατζερ του εκλιπόντος τραγουδιστή του συγκροτήματος One Direction, Λίαμ Πέιν και υπάλληλοι του ξενοδοχείου, στο οποίο διέμενε, ενήργησαν απερίσκεπτα πριν από τον θάνατο του Βρετανού μουσικού και έδωσε το πράσινο φως για την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του εισαγγελέα σήμερα (30/12).

Five charged over Liam Payne’s hotel plunge death: One Direction star’s friend Rogelio Nores is among three accused of ‘manslaughter’ while ‘staff who sold him drugs’ are ordered into custody https://t.co/z0yvp1XVfo pic.twitter.com/SUxoVTuw2S

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 30, 2024