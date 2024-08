Λευκορωσία: Ανησυχία για τις κινήσεις του Λουκασένκο – Σχεδόν το 1/3 του στρατού της χώρας έχει σταλεί στα σύνορα με την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ανέφερε σήμερα ότι η Ουκρανία έχει αναπτύξει πάνω από 120.000 στρατιώτες κατά μήκος των συνόρων της με τη Λευκορωσία, ενώ το Μινσκ έχει τοποθετήσει σχεδόν το ένα τρίτο των δικών του ενόπλων δυνάμεών του σε όλη τη μεθόριο, σύμφωνα με την αναφορά του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Belta.

Δεν ανέφερε πόσοι ακριβώς στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί. Ο επαγγελματικός στρατός της Λευκορωσίας αριθμεί περίπου 48.000 στρατιώτες και περίπου 12.000 στρατιώτες στα κρατικά σύνορα, σύμφωνα με την έκθεση του 2022 για τη Στρατιωτική Ισορροπία του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (International Institute for Strategic Studies — IISS).

«Βλέποντας την επιθετική πολιτική τους, έχουμε παρουσιάσει εκεί και τοποθετήσει σε ορισμένα σημεία -σε περίπτωση πολέμου, θα είναι άμυνα- τον στρατό μας σε όλη τη μεθόριο», είπε ο Λουκασένκο, σύμφωνα πάντα με το Belta, σε συνέντευξη στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Το Κίεβο δεν απάντησε προς το παρόν σε αίτημα του Reuters για σχόλια. Χθες, Σάββατο, το Κίεβο δήλωσε πως δεν έχει δει σημάδια συγκέντρωσης λευκορωσικών στρατευμάτων στα σύνορα.

