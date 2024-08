Λαμίν Γιαμάλ: Τρεις συλλήψεις για την επίθεση με μαχαίρι στον πατέρα του – Βίντεο με καβγά πριν από τη δολοφονική απόπειρα

Η αστυνομία της Βαρκελώνης προχώρησε σε τρεις συλλήψεις μετά την επίθεση με μαχαίρι στον Μουνίρ Νασράουι, πατέρα του ποδοσφαιριστή Λαμίν Γιαμάλ, το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή Ματαρό.

Το περιστατικό συνέβη σε ένα πάρκινγκ στη συνοικία Ροκαφόντα, όπου ο Νασράουι δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές και μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Can Ruti της Μπανταλόνα. Παρότι αρχικά οι πληροφορίες έκαναν λόγο για επιστροφή του στο σπίτι, ο Νασράουι παραμένει νοσηλευόμενος, με την κατάσταση της υγείας του πλέον να είναι σταθερή και εκτός κινδύνου.

Τα Ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η επίθεση φαίνεται να σχετίζεται με έναν καβγά που προηγήθηκε την ίδια ημέρα, όταν ο Νασράουι έβγαλε βόλτα τον σκύλο της οικογένειας και δέχθηκε νερό από ένα μπαλκόνι.

Το περιστατικό αυτό, όπως φαίνεται και σε σχετικά βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο Χ, πυροδότησε ένταση μεταξύ του πατέρα του Γιαμάλ και των ενοίκων της πολυκατοικίας, η οποία ωστόσο φάνηκε να λήγει προσωρινά μετά την παρέμβαση της δημοτικής αστυνομίας.

🎥🚨 The moment of Lamine Yamal’s father arguing this afternoon with some neighbours and the moment when police arrives. pic.twitter.com/39oSDPUX0T

— Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) August 14, 2024