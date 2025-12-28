Κρεμλίνο: Κράτησε 1 ώρα και 15 λεπτά το τηλεφώνημα Τραμπ και Πούτιν – Θα επικοινωνήσουν ξανά μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι

Σύνοψη από το

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησαν στο τηλέφωνο για μία ώρα και 15 λεπτά, με το τηλεφώνημα να έχει «φιλικό τόνο» και να έγινε με πρωτοβουλία των ΗΠΑ.
  • Ο Τραμπ ήθελε να συζητήσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία πριν από τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, ενώ «άκουσε προσεκτικά» την εκτίμηση της Ρωσίας για τις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.
  • Τόσο ο Πούτιν όσο και ο Τραμπ πιστεύουν ότι το Κίεβο πρέπει να λάβει «χωρίς καθυστέρηση» απόφαση για το μέλλον της περιοχής του Ντονμπάς, και θα επικοινωνήσουν ξανά απόψε.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντόναλντ Τραμπ
πηγή: AP Photo/Evan Vucci

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησαν στο τηλέφωνο για μία ώρα και 15 λεπτά, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

Είπε ότι το τηλεφώνημα είχε «φιλικό τόνο» και έγινε με πρωτοβουλία των ΗΠΑ, καθώς ο Τραμπ ήθελε να συζητήσει το θέμα της σύγκρουσης στην Ουκρανία πριν από τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι.

Ο Ουσάκοφ είπε ότι ο Τραμπ «άκουσε προσεκτικά» την εκτίμηση της Ρωσίας για τις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία. Πρόσθεσε ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Τραμπ πιστεύουν ότι το Κίεβο πρέπει να λάβει «χωρίς καθυστέρηση» απόφαση για το μέλλον της περιοχής του Ντονμπάς.

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, ο Τραμπ και ο Πούτιν θα πραγματοποιήσουν άλλη μια τηλεφωνική συνομιλία απόψε, μετά τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόση ώρα αντέχουν οι άνδρες στο σεξ ανάλογα με την ηλικία – Ποιοι κατέχουν την πρωτιά;

Γκρίζα μαλλιά: Κινέζοι επιστήμονες ανέπτυξαν ενέσεις που επαναφέρουν το φυσικό χρώμα

Αυτοί είναι οι βασικοί άξονες της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2026

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Ποιοι μπορούν να μετακινούνται χωρίς εισιτήριο ή και ποιοι με μειωμένο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:03 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

LIVE: Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι – «Πιστεύω ότι έχουμε στα σκαριά μία συμφωνία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στ...
18:57 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν πριν από την συνάντηση με Ζελένσκι στη Φλόριντα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από τη...
17:31 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Έφτασε στη Φλόριντα ο Ζελένσκι – Θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες παρουσία του Τραμπ

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ευρωπαίων ηγετών και των προέδρων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχει...
17:13 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Το Σεντ Τροπέ αποχαιρετά την Μπριζίτ Μπαρντό – «Θα συνεχίσει να ζει στην ψυχή της πόλης μας»

«Η Μπριζίτ Μπαρντό βοήθησε να λάμψει το Σεν Τροπέ σε όλο τον κόσμο» και «θα συνεχίσει να ζει σ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα