Κρεμλίνο: Κράτησε 1 ώρα και 15 λεπτά το τηλεφώνημα Τραμπ και Πούτιν – Θα επικοινωνήσουν ξανά μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησαν στο τηλέφωνο για μία ώρα και 15 λεπτά, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

Είπε ότι το τηλεφώνημα είχε «φιλικό τόνο» και έγινε με πρωτοβουλία των ΗΠΑ, καθώς ο Τραμπ ήθελε να συζητήσει το θέμα της σύγκρουσης στην Ουκρανία πριν από τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι.

Ο Ουσάκοφ είπε ότι ο Τραμπ «άκουσε προσεκτικά» την εκτίμηση της Ρωσίας για τις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία. Πρόσθεσε ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Τραμπ πιστεύουν ότι το Κίεβο πρέπει να λάβει «χωρίς καθυστέρηση» απόφαση για το μέλλον της περιοχής του Ντονμπάς.

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, ο Τραμπ και ο Πούτιν θα πραγματοποιήσουν άλλη μια τηλεφωνική συνομιλία απόψε, μετά τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι.