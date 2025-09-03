Κίνα: Μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο – Με Πούτιν και Κιμ στο πλευρό του ο Σι στέλνει μήνυμα στη Δύση

Η Κίνα πραγματοποίησε σήμερα τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση στην ιστορία της, σε μια επίδειξη αυξανόμενης στρατιωτικής ισχύος και γεωπολιτικής επιρροής. Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επιχείρησε να παρουσιάσει το Πεκίνο ως τον εγγυητή μιας νέας, μετα-αμερικανικής διεθνούς τάξης, πλαισιωμένος από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν. Οι τρεις ηγέτες περπάτησαν στο κόκκινο χαλί και πήραν θέση στην εξέδρα της πλατείας Τιενανμέν, στο κέντρο του Πεκίνου, στον εορτασμό των 80 χρόνων από την ήττα της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Σι, φορώντας κοστούμι τύπου Μάο Τσε Τουνγκ, υποδέχθηκε περίπου 24 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, κυρίως από μη δυτικές χώρες. Ξεχώρισε η παρουσία του Ινδονήσιου προέδρου Πραμπόβο Σουμπιάντο, η οποία προκάλεσε έκπληξη λόγω των αντιδράσεων που έχει δεχθεί στο εσωτερικό της χώρας του. Ο Σι, χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα, φέρεται να είπε στους προσκεκλημένους: «Nice to meet you» και «Welcome to China».

Η σχολαστικά οργανωμένη παρέλαση για την «Ημέρα της Νίκης» ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική «America First» του Ντόναλντ Τραμπ και οι εμπορικές διενέξεις έχουν πιέσει τις σχέσεις των ΗΠΑ με τους παραδοσιακούς συμμάχους τους. Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί την παρέλαση πρόκληση προς την Ουάσινγκτον, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας τη «πολύ καλή σχέση» του με τον Σι και προσθέτοντας: «Η Κίνα μας χρειάζεται πολύ περισσότερο από ό,τι εμείς εκείνη».

Περισσότεροι από 50.000 θεατές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Τιενανμέν για να παρακολουθήσουν την 70λεπτη παρέλαση, η οποία περιλάμβανε αεροπορικές επιδείξεις, στρατιωτικά αγήματα και την παρουσίαση προηγμένων οπλικών συστημάτων. Ανάμεσα σε αυτά ξεχώρισαν υπερηχητικοί πύραυλοι, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άρματα μάχης τελευταίας γενιάς. Η παρέλαση αποτέλεσε την κορύφωση εβδομάδων προετοιμασιών, με κλείσιμο δρόμων και σχολείων στο Πεκίνο και νυχτερινές πρόβες υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο Σι επρόκειτο να επιθεωρήσει τα στρατεύματα και να εκφωνήσει ομιλία από την Πύλη της Ουράνιας Γαλήνης, κάτω από το εμβληματικό πορτρέτο του Μάο.

Ο Κινέζος πρόεδρος έχει επανειλημμένα παρουσιάσει τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ως σημείο καμπής για τη «μεγάλη αναγέννηση του κινεζικού έθνους», από ταπεινωμένο θύμα της ιαπωνικής εισβολής σε οικονομική και στρατιωτική υπερδύναμη. Στην ομιλία του αναμένεται να δώσει έμφαση στη συμβολή της Κίνας και της Σοβιετικής Ρωσίας στη νίκη κατά του φασισμού και στη θεμελίωση της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σε περιφερειακό συνέδριο για την ασφάλεια, παρουσίασε το όραμά του για μια νέα παγκόσμια ισορροπία, βασισμένη στην «αντίσταση στον ηγεμονισμό και την πολιτική ισχύος», με σαφείς αιχμές προς τις ΗΠΑ και την πολιτική των δασμών του Τραμπ.

Η παρουσία Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν είχε ξεχωριστό βάρος. Ο Ρώσος πρόεδρος αξιοποίησε την ευκαιρία για να ενισχύσει τις ενεργειακές συμφωνίες με την Κίνα, ενώ ο Βορειοκορεάτης ηγέτης αναζητά στήριξη για το απαγορευμένο πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Κιμ συμμετείχε για πρώτη φορά σε πολυμερές γεγονός αυτού του επιπέδου και είναι ο πρώτος Βορειοκορεάτης ηγέτης που παραβρέθηκε σε κινεζική στρατιωτική παρέλαση μετά από 66 χρόνια. Μαζί του βρέθηκε και η κόρη του, Τζου Αε, η οποία θεωρείται πιθανή διάδοχός του.

Για την ομαλή διεξαγωγή της παρέλασης, το Κομμουνιστικό Κόμμα κινητοποίησε δεκάδες χιλιάδες μέλη και εθελοντές για την αποτροπή οποιασδήποτε κοινωνικής αναταραχής. Όπως σχολίασε ο αναλυτής Γουέν-Τι Σουνγκ του Atlantic Council: «Ο πρόεδρος Σι θα αξιοποιήσει την παρέλαση για να δείξει ότι έχει τη στρατιωτική υποστήριξη ξεκάθαρα με το μέρος του».

