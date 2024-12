Καταδίωξη με χριστουγεννιάτικη νότα: Μοτοσικλετιστής «Άη Βασίλης» ξέφυγε από την αστυνομία με 190 χλμ/ώρα – ΒΙΝΤΕΟ

Μια παράδοξη καταδίωξη σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Φλόριντα, όταν ένας μοτοσικλετιστής, ντυμένος Άη Βασίλης, κατάφερε να ξεφύγει από την αστυνομία, φτάνοντας ταχύτητες που άγγιζαν τα 190 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο παραβάτης «Άη Βασίλης» εντοπίστηκε να οδηγεί επικίνδυνα στους δρόμους του Μπέβερλι Χιλς, παραβιάζοντας τα όρια ταχύτητας και αγνοώντας πλήρως τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ένας αστυνομικός προσπάθησε να τον σταματήσει για έλεγχο, αλλά ο μοτοσικλετιστής «Άη Βασίλης» είχε άλλα σχέδια – σίγουρα όχι να παραδώσει δώρα στα παιδιά.

Σύμφωνα με τα πλάνα από την κάμερα του περιπολικού, ο μοτοσικλετιστής αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις, επιταχύνοντας και κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα αυτοκίνητα.

Η υψηλή ταχύτητα και το στυλ οδήγησής του τον βοήθησαν να διατηρήσει σημαντική απόσταση από τον αστυνομικό που τον καταδίωκε.

Η χριστουγεννιάτικη καταδίωξη πήρε ακόμη πιο θεαματική τροπή, όταν ο «Άη Βασίλης» διέσχισε πρατήριο καυσίμων, προσπαθώντας να μπερδέψει το περιπολικό, πριν επιστρέψει στον κεντρικό δρόμο και εξαφανιστεί στη παγωμένη ατμόσφαιρα της νύχτας.

The sleigh must be in the shop, but last night Mr. Claus didn’t pause for any cause. Anyone that recognizes ol’ St. Nick please feel free to call *FHP (*347) and let us know! pic.twitter.com/UXB9M8qGaM

— FHP Tampa (@FHPTampa) December 22, 2024