Καρέ – καρέ η στιγμή που φάλαινα μπελούγκα δαγκώνει δύτες σε ενυδρείο – Πανικός στους θεατές

Τρόμος επικράτησε σε ενυδρείο στην Κίνα όταν φάλαινα μπελούγκα επιτέθηκε σε δύτες μπροστά στα έντρομα μάτια των επισκεπτών, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Αυγούστου στο Chengdu Haichang Polar Ocean Park, στην επαρχία Σετσουάν, με τους παραθεριστές να παρακολουθούν σοκαρισμένοι την απρόβλεπτη αντίδραση του θαλάσσιου θηλαστικού.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, δραματικό βίντεο που κατέγραψαν παρευρισκόμενοι δείχνει την τεράστια φάλαινα μπελούγκα να κολυμπά με ταχύτητα προς μια δύτρια και να δαγκώνει τα πόδια της κάτω από το νερό.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η μπελούγκα επιτίθεται και σε δεύτερο δύτη, ο οποίος κρατούσε κάμερα, καταφέρνοντας να δαγκώσει τα βατραχοπέδιλά του. Και οι δύο δύτες κατάφεραν τελικά να απομακρυνθούν, ενώ το θαλάσσιο θηλαστικό συνέχισε να κινείται προς άλλον συνεργάτη τους, που βρισκόταν στον πυθμένα.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, θεατές ακούγονται να ουρλιάζουν έντρομοι, με τις εικόνες να έχουν προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Απριλίου του 2024, στο «Stone Forest Ice and Snow World» στην επαρχία Γιουνάν. Τότε, μια γυναίκα που συμμετείχε σε υποβρύχια φωτογράφιση με δύο φάλαινες μπελούγκα δέχθηκε επίθεση, όταν μία από αυτές της άρπαξε το κεφάλι με το στόμα της και της έβγαλε την περούκα. Η γυναίκα κατάφερε να ανέβει στην επιφάνεια και να σωθεί χωρίς τραυματισμό.

Παρότι οι φάλαινες μπελούγκα θεωρούνται φιλικές και κοινωνικές, ειδικοί επισημαίνουν πως σε περιβάλλον αιχμαλωσίας ενδέχεται να δαγκώσουν ανθρώπους για διάφορους λόγους – όπως το παιχνίδι, η λανθασμένη ταυτοποίηση, το στρες, ο ενθουσιασμός, τα ένστικτα επικράτειας, προβλήματα υγείας ή ακόμα και η προηγούμενη εκπαίδευσή τους.

Σύμφωνα με την China Cetacean Alliance, το 2020 στην Κίνα κρατούνταν σε αιχμαλωσία τουλάχιστον 1.085 φάλαινες, από τις οποίες οι 202 ήταν φάλαινες μπελούγκα.